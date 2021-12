Gripe. Até sexta-feira chegam 400 mil doses de vacinas do Butantan

Em São Paulo, o Instituto Butantan anunciou a doação de 400 mil doses de vacina da gripe para a cidade do Rio de Janeiro, atendendo pedido da prefeitura municipal. As doses vão chegar no máximo até sexta-feira (10).

De acordo com a Prefeitura, mais de 21 mil pessoas foram diagnosticadas com Influenza H3N2 na cidade nas últimas três semanas, mas a vacinação contra a doença está parada no município há seis dias por falta de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde.

“A nossa visão é de solidariedade e apoio ao prefeito do Rio de Janeiro para que a equipe dele possa iniciar imediatamente a vacinação na cidade”, afirmou o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

O diretor-geral do Butantan, Dimas Covas afirmou que antes da doação o instituto fez uma oferta de venda de 3,4 milhões de doses da vacina para o Ministério da Saúde encaminhar ao Rio, mas não obteve retorno.

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio informou que recebeu 100 mil doses da vacina contra a gripe do Ministério da Saúde nesta quarta-feira (8). Todos os imunizantes serão destinados ao município do Rio, que fará a retirada da vacina ainda nesta quarta, às 18h na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA), em Niterói.

Na capital fluminense o número de atendimentos de pacientes com sintomas de gripe atendidos na rede municipal de saúde está quatro vezes maior do que o normal. Na rede estadual, entre os dias 15 e 20 de novembro, a média foi de 173 atendimentos por dia. Entre os dias 4 e 6 de dezembro, foram mais de 4,5 mil atendimentos por dia.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, em 22 dias, a média de atendimentos diários nas UPAs do estado chegou a 1.042 crianças. Foi registrado um total de 36 mil atendimentos nesse período.