Greve: Rodoviários definem calendário de assembleias

Assembleias acontecem em cinco encontros no final de setembro

Em publicação divulgada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Passageiros de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac), nesta sexta-feira (17), os representantes da categoria informaram o calendário de assembleias que vão deliberar sobre as negociações referentes à data-base da categoria, que reivindica 8% de reajuste salarial. Estão sendo convocados os trabalhadores do setor nos municípios de Itaboraí, Maricá, Niterói, São Gonçalo e Tanguá.

Em agosto, o Ministério Público havia dado prazo até o final daquele mês para acordo entre rodoviários e empresas de ônibus, o que não ocorreu. E no início desse mês, os rodoviários anunciaram o dissídio coletivo da categoria. O Sintronac lembra que, por diversas vezes, procurou as empresas de ônibus para tentar negociar o parcelamento do reajuste salarial de 8% pleiteado pelos rodoviários. A entidade informa, ainda, que as empresas de ônibus continuam não querendo se reunir com o sindicato para celebrar um acordo e evitar uma possível greve de ônibus em Niterói e região.

Para evitar aglomerações por conta da pandemia, as deliberações serão por grupos de empresas, em cinco datas distintas. Todas as assembleias terão primeira convocação às 9h30 e, segunda e última convocação, às 15h30. Para participar da assembleia, o trabalhador terá que apresentar documento, que comprove sua condição de rodoviário, bem como apresentar carteira de sócio do sindicato ou crachá da empresa, junto com um documento original com foto. O sindicato reforça que o uso de máscara de proteção durante as assembleias será obrigatório.

CALENDÁRIO:

As assembleias vão acontecer na Sede Social do Sindicato, situada na Estrada Washington Luís, 444, Sapê, Niterói, nas seguintes datas:

27/09: Viação Galo Branco S/A, Viação Estrela S/A, Coesa Transportes LTDA, Viação Nossa Senhora do Amparo LTDA, Auto Viação 1001 LTDA, Opção JCA – Turismo e Fretamento LTDA.

28/09: Auto Ônibus Alcântara S.A, Icaraí Auto Transportes S.A, Auto Viação ABC S.A, Viação Mauá S.A.

29/09: Transturismo Rio Minho LTDA, Expresso Tanguá LTDA, Auto Viação Tanguaense LTDA, Auto Ônibus Fagundes LTDA, Expresso Rio de Janeiro LTDA e Rio Ita LTDA.

30/09: Viação Araçatuba LTDA, Viação Pendotiba S/A, Expresso Miramar LTDA, Viação Fortaleza LTDA, Santo Antônio Transportes LTDA, Expresso Garcia LTDA, EJI Fiel Turismo LTDA.

1º/10: Auto Lotação Ingá LTDA, Transportes e Turismo Rosana LTDA, Transportes Peixoto LTDA, Auto Ônibus Brasília LTDA, Expresso Barreto LTDA, Viação Rio Ouro LTDA, Auto Ônibus Asa Branca Gonçalense LTDA, Maravilha Auto Ônibus LTDA.