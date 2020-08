Greve dos rodoviários poderá atingir cidades da Região dos Lagos

A movimentação dos rodoviários filiados ao Sindicato dos Rodoviários de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac) nessa semana, com a possibilidade de greve para ser decidida após audiência online na quinta-feira (20), está ganhando força. Agora os trabalhadores de municípios da Região dos Lagos também marcaram uma audiência na próxima terça-feira (25), às 10h e às 15h, para análise da proposta patronal de corte em 50% dos salários. O encontro será na sede do sindicato em Cabo Frio, no bairro Jardim Flamboyant, e a categoria luta contra as demissões e corte nos salários.

Na Região dos Lagos os municípios que serão afetados caso seja anunciada a greve são: Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Saquarema, além de Rio Bonito. “Esses trabalhadores entraram nesse processo de negociações com as empresas. Os trabalhadores não querem aceitar essa redução no salário. No caso da Região dos Lagos a proposta da categoria ainda vai ser definida na assembleia. O movimento começou na região de Niterói e agora se amplia para outras cidades”, frisou o presidente do Sintronac, Rubens dos Santos Oliveira.

Serão discutidas as reivindicações da categoria já que essa questão está sendo fomentada desde março desse ano e o movimento ganhou força após essa primeira parte dos filiados do Sintronac anunciarem essa possibilidade. Caso seja positiva essa paralisação contemplará os 13 municípios filiados ao sindicato.

Em apuração…