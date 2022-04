Greve do INSS deixa trabalhadores sem previsão de recebimentos

Uma nova greve do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tem tirado o sono de milhares de trabalhadores que dependem dos atendimentos e realizações de perícias médicas. Esta já é a terceira vez da paralisação do órgão somente este ano, agora pela insatisfação de médicos e atendentes pelas condições de trabalho e pedidos de reajustes salariais. Com isso, os reagendamentos estão sendo feitos para meados de maio, de forma virtual.

Mas o que acontece com o trabalhador que após o 15º dia de afastamento por motivo de saúde ainda permanece inapto ao retorno das atividades? É o que muita gente se pergunta: quem deve assegurar os direitos do trabalhador? A advogada Simone Salles de Araújo, especialista em direito do trabalho explica que nestes casos a legislação previdenciária dispõe que, em caso de doença, o empregado poderá ser afastado do emprego (sem prejuízo dos salários) por até 15 dias consecutivos, situação em que o empregador é obrigado a remunerar o empregado como se trabalhando estivesse em atividade.

“Mesmo após a realização da perícia e o deferimento do auxilio doença o INSS pode levar até 45 dias para iniciar o pagamento. Do 16º dia de afastamento até a liberação do INSS ao retorno ao trabalho a obrigação do pagamento é do INSS e em caso de demora ou indeferimento cabe ação judicial para recebimento”, explicou a advogada.

O reagendamento pode ser feito pelo site ou aplicativo Meu INSS bem como pela Central de Atendimento do órgão através do número 135, mas de nada adiantará, visto que os segurados submetidos à análise destes profissionais não terão um resultado a respeito do benefício até que a perícia médica seja realizada, podendo ser eles o auxílio-doença, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), caso seja um beneficiário por deficiência; aposentadoria por incapacidade permanente ou da pessoa com deficiência e auxílio-acidente.