Greve de ônibus: rodoviários e empresas discutem reajuste salarial na quarta-feira

Na ocasião, empresas divulgarão resultado do pedido de socorro financeiro aos cofres públicos

Representantes do Sindicato dos Rodoviários de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac) anunciaram que se reunirão com executivos das empresas de ônibus, na sede do Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários (Setrerj), na manhã da próxima quarta-feira (27), em uma nova tentativa de se chegar a um acordo sobre o reajuste salarial dos trabalhadores e evitar uma possível greve da categoria, em novembro.



De acordo com o Sintronas, a partir do resultado das negociações, uma nova assembleia da categoria será convocada, seja para referendar uma eventual proposta das empresas de ônibus, seja para decretar estado de greve, caso os empresários continuem a negar qualquer percentual de aumento.



A mobilização envolve rodoviários de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Tanguá. Os trabalhadores decidiram, em uma série de assembleias, entre setembro e o início de outubro, reivindicar: reajuste salarial imediato de 10%; aumento de 20% nas demais cláusulas econômicas do contrato de trabalho; R$ 400,00 para o valor da cesta básica (atualmente é R$ 280,00); comissão de 2% para os motoristas que acumulem a função com a de cobradores; e instalação de cofres nos pontos finais de maior circulação.



Os empresários, ainda no início de outubro, pediram maior prazo aos trabalhadores para tentarem, junto ao Governo do Estado e às prefeituras dos municípios da região, algum tipo de socorro financeiro para tentar solucionar a crise no setor de transporte por ônibus e, assim, conseguirem atender as reivindicações dos rodoviários.



“Vamos saber na quarta-feira se houve resposta a esse pedido de socorro das empresas, mas o fato é que elas tiveram tempo de se adequarem à crise, na medida em que demitiram mais de 3,9 mil rodoviários em nossa base durante a pandemia do coronavírus; entraram no Programa do Benefício Emergencial (BEm), do Governo Federal, que ajudou a compor os salários dos trabalhadores que ficaram; além de reduzirem a frota. Ou seja, elas cortaram seus custos. O que não dá é para a categoria entrar no terceiro ano sem reajuste salarial e com perdas econômicas imensas, causadas pela inflação”, avalia o presidente do Sintronac, Rubens dos Santos Oliveira.



Desde junho, com mediação do Ministério Público do Trabalho (MPT), o Sintronac vem tentando negociar o reajuste salarial dos rodoviários com as empresas de ônibus que, até agora, se mantiveram irredutíveis em dialogar com a categoria. As perdas salariais dos trabalhadores da categoria, nos dois anos de vencimentos congelados, calculadas pela variação anual do IPCA, chegam a 14,5%.



Estado de greve

O Sintronac esclarece que o estado de greve é um instrumento dos trabalhadores, decidido em assembleia, para alertar governos, patrões e população que, a qualquer momento, a categoria poderá paralisar suas atividades. No entanto, o sindicato lembra que esse é o último recurso adotado durante o processo de negociações salariais e que a decisão sobre a decretação do estado de greve sempre dependerá de aprovação dos trabalhadores, por meio de assembleias, cujas decisões são soberanas.