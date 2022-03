Greve de ônibus é suspensa no Rio

A greve de ônibus, iniciada na madrugada desta terça-feira (29) na cidade do Rio de Janeiro foi suspensa pelo sindicato que atende à categoria no município (Sintrucad-Rio). Em nota divulgada pelo órgão, a categoria afirma que houve uma decisão judicial em prol das empresas.

“[O sindicato] teve informações não oficial (sic) de que, novamente, Judiciário atendeu ao pedido dos patrões para impedir a greve iniciada nesse dia”, afirma trecho do comunicado emitido pelo sindicato. Na mesma nota, a entidade convoca a categoria a suspender a greve, iniciada à meia-noite de terça-feira.

O sindicato afirma que a Justiça determinou multa diária de R$ 200 mil caso seja descumprida a decisão que suspende a greve. Além disso, uma audiência de conciliação estaria prevista para acontecer no dia 4 de abril. Contudo, a entidade marcou uma assembleia para esta terça, às 14h.

Reflexos para passageiros de outras cidades

De acordo com informações do Sintronac, sindicato que abrange o Leste Fluminense à Região dos Lagos, não houve reflexos no serviço municipal e intermunicipal de municípios adjacentes ao Rio de Janeiro. Contudo, passageiros que se deslocaram à capital e precisaram fazer baldeação para coletivos municipais podem ter enfrentado problemas.

A greve

Motoristas e demais funcionários dos sistema de ônibus municipais do Rio de Janeiro decidiram decretar greve nesta terça-feira (29), em assembleia na noite desta segunda-feira (28). A alegação dos rodoviárias é de que não houve reajuste salarial nos últimos três anos, além dos valores dos benefícios precisarem de atualização.

Entretanto, as viações informaram que no mesmo período não tiveram reajuste tarifário, e que não há subsídios para o sistema. Além disso, para as empresas a prefeitura do Rio não faz o combate ao transporte clandestino, o que impacta no equilíbrio econômico dos serviços.