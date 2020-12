Greve acidente na BR-101 deixa dois feridos graves e interdita a rodovia

Um grave acidente deixou duas pessoas com ferimentos graves, na tarde de hoje, na Rodovia Niterói-Manilha, altura de Itaboraí. Na pista sentido Espírito Santo, o condutor de um caminhão perdeu o controle da direção, atravessou uma das pistas e atingiu outros veículos.

O acidente provocou um grande congestionamento para quem seguia na rodovia em direção à São Gonçalo. Ao tentar desviar do caminhão outros veículos também colidiram. A Concessionária Arteris Fluminense informou que equipes da concessionária foram acionadas e já estão no local.

Ainda de acordo com informações, duas vítimas graves foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e uma terceira, que estava em um dos carros atingidos, teve sofreu ferimentos leves, sendo atendida no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, Niterói. Segundo outras informações, a pista para quem segue em direção ao Espírito Santo segue interditada. A Arteris Fluminense informou que não há previsão de liberação da via.