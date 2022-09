Green Day faz show antológico no Rock in Rio

Pedido de casamento, fã cantando, fã tocando guitarra, interação com o público… o show do Green Day no Rock in Rio, da madrugada deste sábado (10), teve tudo e mais um pouco. Foi difícil não ficar parado ao som de Billie Joe Armstrong e cia.

O show começou agitado. Billie Joe se mostrou simpático à ideia de ter espectadores no palco. Apenas nesta apresentação, ele chamou quatro: uma fã para tocar guitarra, outra fã para cantar e um casal com direito a pedido de casamento em pleno palco ao som de “Boulevard of Broken Dreams”.

A banda fechou as apresentações no Palco Mundo, na noite de sexta-feira (9). Em forma e com um arsenal de sucessos, o Green Day conseguiu a façanha de manter o público ligado durante todo o show.

Histórico

A banda de rock Green Day, formada por Berkley, é cinco vezes vencedora do Grammy e uma das bandas mais vendidas do mundo de todos os tempos, com mais de 70 milhões de discos vendidos em todo o mundo e 10 bilhões de streams de áudio/visuais acumulados.

Seu álbum Dookie, que vendeu mais de 10 milhões e alcançou o status de diamante, é amplamente creditado por popularizar e reviver o interesse popular pelo punk rock, catapultando uma carreira de singles de sucesso número 1.

O Rock in Rio continua neste sábado, com shows de Djavan, Bastille, Camila Cabello e Coldplay, no Palco Mundo. No domingo (11), Dua Lipa será a headliner, encerrando o festival.