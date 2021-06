Grávidas vão tomar Pfizer para completar imunização no estado do RJ

Nesta semana a Prefeitura do Rio autorizou grávidas que tomaram a primeira dose da vacina Astrazeneca, a recebam a segunda dose da Pfizer. Hoje (30) a orientação foi repassada para os 92 municípios. São Gonçalo já informou que vai seguir a mesma regra de vacinação desde que as grávidas apresentem um atestado do obstetra solicitando a aplicação da dose. Niterói e Maricá ainda não se pronunciaram a respeito.

Resultados preliminares de estudos internacionais, citados pelo comitê científico do município, dizem que a mistura das doses traz resultados eficazes contra o coronavírus, com isso, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo informou que as grávidas que receberam a vacina Astrazeneca de primeira dose, receberão, no município, a segunda dose da Pfizer.

Desde maio, segundo recomendação da Anvisa, a vacinação com doses da AstraZeneca para grávidas foi suspensa. A agência explicou que o próprio fabricante a alertou sobre uma suspeita de evento adverso grave de AVC que matou uma gestante e o bebê.

A partir de então, futuras mamães estavam sendo imunizadas, na primeira dose, apenas com CoronaVac ou Pfizer.

Para as grávidas que já tinham tomado uma AstraZeneca, a recomendação do Ministério da Saúde era esperar o fim da gestação e do puerpério um mês e meio após o parto, para receber a segunda dose do mesmo imunizante.