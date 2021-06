Grávidas e lactantes podem se vacinar contra Covid-19 em Niterói

A partir de sexta-feira (11) lactantes e gestantes já poderão se vacinar na cidade de Niterói. A demanda já tinha sido levada pela Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim) e nessa quinta-feira (10) o Comitê de Vacinação, através do prefeito Axel Grael e do secretário municipal da saúde Rodrigo Oliveira, definiram esse público-alvo.

A vacinação estará disponível em três pontos: Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/n, no bairro Vital Brazil; Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/n no bairro São Lourenço; e Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré, s/n em Itaipu na Região Oceânica.

Para garantir o imunizante é preciso levar identidade, CPF, comprovante de residência e laudo médico para gestantes e para as lactantes. “Ao vacinar uma lactante eu tenho certeza que a gente protege duas vidas, também a do seu filho, assim como a gestante”, contou Fernanda Sixel, que é coordenadora da Codim.

De acordo com Sixel ‘as pesquisas demonstram que há transmissão dos anticorpos através da gestação e do aleitamento materno, dessa maneira a vacinação de lactantes protegerá seus filhos. Sabemos que há recomendação de não uso de máscara para crianças de até 2 anos, segundo a SBP, e que o Brasil ostenta alta taxas de mortalidade por Covid 19 na faixa de até 9 anos quando comparado a outros países. Promover a vacinação das lactantes é mais uma forma de proteção as crianças, além da própria promoção ao aleitamento materno, que é recomendado pela OMS pelo prazo mínimo de 2 anos’.