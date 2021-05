Gravações de novelas inéditas continuam superando muitas dificuldades

Para os autores de novelas, além dos cuidados que sempre existiram no desenvolvimento de qualquer trabalho, outros tantos e indispensáveis fatores foram determinados pela pandemia.

Mesmo com os protocolos criados nos estúdios para a segurança de todos, as mudanças agora começam a partir do texto e das próprias escalações dos elencos.

Por exemplo, cenas até então muito comuns, entre almoços e jantares da família do Tufão, em “Avenida Brasil”, tão cedo não voltarão a se repetir.

Juntar tanta gente em cena ficou impossível, assim como contar com atores do grupo de risco.

O encontro de personagens foi diminuído ao mínimo necessário e assim deve ser pelo menos enquanto durar essa situação ou até que estejam todos vacinados.

Uma dificuldade que exige sacrifício de todos, porque parar novela é sempre um drama dos mais complicados.

Carminha ( Adriana Esteves )

TV Tudo

Por exemplo

“Gênesis”, da Record, pelas características da sua produção, iniciada antes do mundo passar por isso, também enfrentou complicações.

Muita coisa teve que ser reescrita e readaptada, mas os seus autores, liderados por Camilo Pellegrini, lidaram bem com isso: “o mais importante é a segurança da equipe e dos atores. Com criatividade, a gente vai encontrando soluções e consegue contar a mesma história, apesar das adversidades”.

Linha dura

Na estreia dos capítulos inéditos de “Salve-se Quem Puder”, Babu Santana será uma das novidades da novela.

Um policial da Federal, Nanico, escalado para reforçar a segurança das personagens de Deborah Secco, Vitória Strada e Juliana Paiva no Programa de Proteção à Testemunha.

Ligadão

Aliás, o personagem Nanico, do Babu, terá um trailer equipado com câmeras para monitoramento, que ficará estacionado na mesma rua do sobrado de Ermelinda (Grace Gianoukas).

E, numa dessas, os dois irão se aproximar.

Cap 684 – Cena 33 – Nanico ( Babu Santana )

Social

Felipe Kieling, correspondente da Band na Europa, e a esposa Patrice O’Regan vão ter o primeiro filho. É um menino e nasce agora em julho.

Pra quem não sabe, Felipe é filho da Silvana Kieling, conhecida por muitos trabalhos e também porque foi repórter do Gugu.

A Ilha

“A Ilha dos Famosos”, novo trabalho de Sabrina Sato na Record, deve iniciar suas gravações no dia 1º de junho.

E a estreia, a exemplo do “Power Couple”, também será num domingo, 25 de julho, com exibição de segunda a sábado, às 22h30.

Com o detalhe

Serão 40 programas gravados e a grande final ao vivo.

E como já afirmou o diretor de realities, Rodrigo Carelli, entre os 13 participantes devem se incluir ex-Fazenda e ex-BBBs.

Paquera

Já tem um piscar de olho da Globo com o ex-BBB Lucas Penteado.

Tudo ainda no começo, mas com boas chances de dar certo e que pode ir além da participação em programas.

Driblando

Assim como “Gênesis”, “Nos Tempos do Imperador”, próxima das 18h na Globo, tem cenas que exigem a presença de um maior número de pessoas.

Só que em vez de figurantes, a ideia é usar abusar de efeitos especiais.

Especialista

No ar em “Império”, Viviane Araújo já tem, parece que literalmente, dois próximos trabalhos no gatilho.

Nas séries “Mal Secreto” e “A Divisão”, fará papéis de delegada, com direito até a uma preparação especial para isso.

Cinema

No próximo dia 27, chega aos cinemas a comédia “Quem vai ficar com Mário?”, protagonizada por Daniel Rocha e que também reúne Letícia Lima, Felipe Abib, Nany People, José Victor Castiel, Rômulo Arantes Neto, Elisa Pinheiro, Marcos Breda, Alice Borges, entre outros.

É a história de Mário, rapaz que resolve finalmente visitar sua família e contar para seu pai, um gaúcho de família tradicional, que é um escritor de teatro e que mora junto com seu namorado.

Bate – Rebate

· Sabrina Sato também já vai iniciar os seus preparativos para a apresentação de “A Ilha dos Famosos” na Record.

· A exibição de novelas inéditas é uma das metas da Netflix…

· … Porém, há o entendimento que dificilmente alguma coisa, neste sentido, irá acontecer ainda este ano.

· O ator David Junior entrou e irá até o final da quarta temporada de “Sob Pressão”. Gravando.

· A Globo terá uma noite de sábado diferente…

· … Depois de “Império”, no horário do antigo “Zorra”, a exibição do “Vai que Cola”…

· … E na sequência o especial do “BBB”, com apresentação de Tiago Leifert.

· A propósito, o elenco do “Novo Normal”, humorístico da Globo com estreia em agosto, ainda não está totalmente fechado…

· … Welder Rodrigues, por exemplo, acaba de acertar a sua participação.

· Boninho já foi ao Ceará acompanhar de perto os primeiros trabalhos de “No Limite”.

C´est fini

O último levantamento realizado pela Record indica que os 74 capítulos de “Gênesis”, exibidos a partir do dia 19 de janeiro, foram assistidos por mais de 108 milhões de telespectadores em todo o Brasil.

Só em São Paulo, o número é superior a 11 milhões, considerando o mesmo período até 30 de abril. Muita gente.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!