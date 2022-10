Grande show na final do CBSurf Itacoatiara Master

Fotos: Pedro Monteiro

Na etapa final do CBSurf Itacoatiara Master, no domingo (16), lendas do surfe deram um show no costão da praia de Itacoatiara, na abertura da série de três etapas do Circuito Brasileiro de Master, da Confederação Brasileira de Surf.

Júnior Rocha, venceu a etapa Master (35+), e levou para casa um lindo troféu, feito pelo artesão da cidade Marcilio Rodrigues. Na segunda colocação ficou o surfista niteroiense Ben Borges e o terceiro lugar na competição ficou o cearense Phelipe Maia.

No ano de 2022, o circuito recebeu grandes nomes da história do surf brasileiro. Surfistas com longas trajetórias de conquistas e títulos. Campeões brasileiros, campeões mundiais e nomes já classificados entre os melhores do mundo, estão dando ao público a oportunidade de ver e entender que se o surfe brasileiro, hoje, ocupa o primeiro lugar do mundo, esse é o resultado de décadas de muito trabalho.



Agora, o recordista Herdy, não conseguiu mais surfar e terminou em quarto lugar. O herói local de Niterói, que já tinha surfado oito baterias no domingo, começou a sentir cãibras na semifinal Kahuna, antes das finais. Mesmo com muitos espasmos musculares, Herdy ainda fez mais duas finais, ficando com a vice colocação na Gran Master, e em quarto na Kahuna, completando 11 baterias num só dia.



“Não foi fácil pra mim esses últimos dias. Fiquei de cama por quase duas semanas e há muito tempo não disputava tantas baterias. Acho que nunca fiz isso em toda minha carreira. Hoje, senti meu corpo todo puxando. Tive câimbra nas pernas. Depois meus braços ficaram dormentes e minha lombar travou. Muita coisa. Mas estou feliz de ver todo mundo aqui reunido, lembrando histórias do passado e de saber que todo mundo está bem”, disse Herdy.



O alagoano Klinger Peixoto foi o grande vencedor na Grand-Master (40+). Ele, estava em terceiro lugar na bateria, mas a sorte em formato de onda chegou faltando segundos para o final da bateria e virou a competição ficando com o título. Já o maranhense radicado em Santa Catarina, Álvaro Bacana, que chegou a ter a oportunidade, no minuto final caiu na primeira manobra da onda que podia valer o título e terminou em terceiro. Em quarto lugar, ficou o cearense Angelino Santos.



Local de São Vicente, o surfista, advogado e jornalista Daniks Fischer, venceu na categoria Kahuna (45+), virando nos 5 minutos finais. O surfista do Rio de Janeiro, Arthur Gamma, chegou a liderar quase toda a bateria, mas terminou em segundo. O surfista da zona sul carioca, Eduardo Chalita, terminou em terceiro, praticamente empatado com Herdy, que foi o quarto.



“Foi aqui que fui campeão brasileiro, no fim dos anos 90. Reviver isso tudo, ao lado da minha esposa, é a maior alegria. Daqui há dois meses vou lançar meu livro, com um pouco dessa história da minha vida que é surfe, surfe, surfe. Parabéns a CBSurf e a todos que fizeram o evento, que foi maravilhoso”, ressaltou Daniks Fischer.



A lenda do surf brasileiro, o cabofriense Victor Ribas, que já figurou no circuito mundial de surf, em terceiro lugar, em 1999, apresentou um surfe lindo de borda em todo evento e foi contemplado com a vitória, na final Grand-Kahuna (50+).



Entre os finalistas, Vitinho fez a maior nota e a maior média e mostrou que conhece bem as ondas do costão de Itacoatiara. O surfista da Prainha do Rio, Sérgio Noronha, ficou com a segunda colocação. E Esdras Santos, que eliminou seu conterrâneo Jojó de Olivença na semifinal, chegou a abrir a bateria com uma onda boa, mas terminou na terceira colocação. O buziano Duda Tedesco, não achou as ondas na final, e acabou na quarta colocação.





“O campeonato foi alucinante. Esse dia foi demais! Estou super feliz de rever a galera. Todo mundo surfando bem, motivados com a competição. Galera dando o máximo. Foi o maior barato”, disse Vitinho.



O carinhoso nome com o qual é batizada a categoria Legends, ou Lendas, (55+) conota o reconhecimento pela longa jornada de surfistas que abriram as portas do surfe brasileiro para o mundo.

Entre eles, Edson Vieira, que foi surfista profissional representando São Paulo nos anos 80, levou, com folga, o troféu do CBSurf Itacoatiara Master. Em segundo, ficou o surfista local de Niterói, Alfredo Simon. Vlamir Reis, de São Paulo, ficou em Terceiro. O “mais experiente” da turma, na final, foi o catarinense Carlos Knoll, 59 anos. E surfando como garoto, mostrou que surf não tem idade.





“A Praia de Itacoatiara é uma referência de palco esportivo para o mundo e quanto mais eventos desta importância acontecem atraem mais visitantes e turistas para a cidade, contribuindo para movimentar a economia da cidade”, ressalta Paulo Novaes, presidente da Neltur. Ele também ressaltou que a competição reafirma a praia de Itacoatiara como um dos mais perfeitos cenários de ondas para as grandes competições de surfe.