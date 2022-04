Grande Rio traz Exu para a Sapucaí e espera abrir caminhos para o título

A Acadêmicos do Grande Rio levou para a Sapucaí o enredo que falava sobre o Orixá Exu, com o objetivo principal de desmitificar a entidade. A escola da Baixada Fluminense, que foi a penúltima agremiação do segundo dia de desfile, na madrugada deste domingo (24), arrebatou o público nos primeiros setores da Passarela do samba.

O Presidente de Honra da escola, Helinho Soares explicou a proposta do enredo e porque a Grande Rio decidiu abordar Exu na Sapucaí.

“Viemos com vontade de ganhar esse título. No último carnaval ficamos no empate, e se Deus quiser este ano vamos levar esse título. A proposta é dizer para todo mundo que Exu não é uma figura do mal, e cada um tem sua religião. Exu é do bem. Exu faz aquilo que pedem para ele. Pediu o bem, ele faz o bem”, destacou o presidente dizendo que o enredo também fala sobre a liberdade religiosa.

Destaque da escola vindo a frente da bateria, a atriz, e Rainha de Bateria da Grande Rio, Paolla Oliveira falou para A Tribuna sobre o que representava a sua fantasia.

“Essa escola vem falando de Exu, essa potência. E eu não podia deixar de ser a força feminina, uma Pombagira, representação da feminilidade de Exu”, falou.

Um pouco de canto na armação da escola, o cantor Diogo Nogueira explicou para A Tribuna a alegria de ver sua companheira como Rainha de Bateria. Além disso, o cantor destacou o retorno do Carnaval depois de dois anos.

“Sobre a Paola Oliveira. Felicidade imensa. Poder voltar aqui, poder brincar o Carnaval bem tranquilo da vida. Feliz da vida, não tem outra palavra”, disse.

Gritos de campeã

Outras agremiações também receberam gritos de campeã assim como a Grande Rio. Mas a agremiação da Baixada Fluminense foi a única que terminou o cotejo com o mesmo grito vindo da arquibancada. De fato, Exu abriu os caminhos para o título da Grande Rio.