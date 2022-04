Grande Rio é a grande campeã do Carnaval de 2022

A Acadêmicos do Grande Rio foi a grande vencedora, com 269,9 pontos, no retorno do Desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial, em 2022. Foi o primeiro título da agremiação, que disputa a elite do samba desde 1993, com a coroação ocorrendo na tarde de hoje (26). A tricolor de Duque de Caxias levou para a avenida o enredo sobre o Orixá Exu, com o objetivo de desmistificar a entidade e falando sobre a liberdade religiosa. Homenageando o ator niteroiense Paulo Gustavo, morto em 2021, a São Clemente foi rebaixada para a Série Ouro.

Campeã do Carnaval de 2020, a Unidos do Viradouro ficou com o terceiro lugar dessa vez, com 269,6 pontos. A Vermelho e Branco de Niterói levou para a Passarela do Samba o enredo que contava como foi a celebração da vida após a epidemia da gripe espanhola, em 1919, fazendo um paralelo com o retorno dos desfiles após a pandemia da Covid-19. Em segundo lugar ficou a Beija-Flor de Nilópolis, depois de empretecer a Sapucaí, encerrando o primeiro dia de desfiles, na manhã de sábado. A Vila Isabel, a Portela e o Salgueiro completam as seis campeãs, que retornam no próximo sábado (30).

Presidente da Viradouro, Marcelinho Kalil ergue o troféu de terceiro lugar – Foto: André Freitas

Classificação final:

Grande Rio – 269,9

Beija-Flor – 269,6

Viradouro – 269,5

Vila Isabel – 269,3

Portela – 269,2

Salgueiro – 268,3

Mangueira – 268,2

Mocidade – 268,2

Unidos da Tijuca – 267,9

Imperatriz – 266,7

Paraíso do Tuiuti – 266,4

São Clemente – 263,7

Foto: Marcelo Feitosa