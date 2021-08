Grande congestionamento na BR-101 causa transtornos na região de Macaé

De acordo com relatos de motoristas que trafegam neste domingo (15) pela BR-101, altura do município de Macaé, o trânsito na pista sentido Espírito Santo encontra-se completamente paralisado. Segundo informações, a interdição acontece na altura do km 154. Motoristas relatam que o congestionamento formado pela fila de veículos parados na autovia, já ultrapassa a marca de 20km de extensão.







Em nota divulgada à imprensa, “A Polícia Rodoviária Federal (PRF) comunica que nas datas de 11 e 12 de agosto, será retomada a escolta da carga de grandes dimensões, vinda do porto de Açu, rumo ao município de Macaé-RJ.

O deslocamento se iniciará por volta das 5h, do dia 11 de agosto, no km 70 da BR-101, posto de combustível Rei do Petróleo, e se desencadeará até o km 142 da BR-101, próximo à entrada de Macaé-RJ e no dia 12/08 se dará do km 142 da Br 101 até o km 172.”, esclarece.

Operação de transporte provoca grande congestionamento no município de Macaé

O comunicado da PRF solicita que a população divulgue amplamente a informação, uma vez que a operação causará transtornos ao trânsito na rodovia. A PRF alerta que a BR-101 precisará ser bloqueada para as manobras e deslocamentos da peça, ao longo do trajeto, e pede aos motoristas que evitem trafegar na região durante esse período.