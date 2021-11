Grammy Latino 2021 deve homenagear Marília Mendonça

A Academia Latina de Gravação deverá fazer uma homenagem póstuma para a cantora Marília Mendonça que morreu no último dia 5 durante um acidente de avião em Minas Gerais. O anúncio dos vencedores da edição deste ano será feito em uma cerimônia no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos que acontece hoje (18). Marília Mendonça concorre ao prêmio de melhor disco sertanejo com “Patroas”, gravado ao lado da dupla Maiara e Maraísa.

O evento, que será transmitido a partir das 22h pelo canal Bis. No sábado (20), o Multishow irá exibir os melhores momentos da premiação a partir das 18h30.

Em 2019, a cantora goiana venceu a premiação na categoria melhor disco sertanejo com o álbum “Em todos os cantos”. Um dia após sua morte, o diretor do Grammy Latino, Manuel Abud, homenageou a Marília em comunicado, afirmando que ela foi uma “jovem e promissora cantora e compositora, voz de uma nova geração da música sertaneja no Brasil”.

“Marília Mendonça fará muita falta, mas seu legado viverá através de sua música. Nossos corações estão com sua família durante este momento difícil”, concluiu Abud na nota divulgada nas redes sociais do Grammy.

Na categoria de músicas em português, além de Marília Mendonça, concorrem também Martinho da Vila, Anavitória, Vitor Kley, Nando Reis, Barões da Pisadinha, Paulinho da Viola e Elba Ramalho..