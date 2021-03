Grafiteiro Pakato é homenageado em São Gonçalo

A Secretaria de Turismo e Cultura recebeu no Centro Cultural Joaquim Lavoura, no sábado (20), um grupo de grafiteiros da cidade para realizar uma homenagem a Leonardo Conceição Pessanha, mais conhecido como Pakato, um dos principais grafiteiros de São Gonçalo, que morreu este ano em um acidente de trânsito.

Pakato era tatuador e um dos principais grafiteiros de São Gonçalo. Desde os 10 anos, a arte esteve presente em sua vida, quando ficava por horas desenhando na escola, dando seus primeiros passos no grafite. Filho único, o artista era querido por muitos amigos, familiares e colegas de profissão. Pakato faleceu aos 41 anos, após acidente de trânsito em janeiro deste ano, deixando sua esposa e uma filha de 10 anos.

O grupo de grafiteiros presentes na homenagem afirmou que os desenhos deixados nas paredes do Lavourão representam as portas do céu se abrindo para o Pakato, onde ele chega rindo, brincando e fazendo sua arte. O trabalho dos artistas também representa o amor que o grafiteiro tinha pela natureza e destaca a figura de um rato, um dos personagens do Pakato, no céu, vivendo livre e pregando a paz e a união.

“O Pakato tinha uma representatividade muito grande na cena do grafite não somente em São Gonçalo como em todo o País, com uma técnica muito apurada. Ele era muito amigo de todos, com um coração muito puro. Nossa intenção é eternizar o legado do Pakato e mostrar sua história para os artistas que estão começando. Nossa homenagem reflete a superação do luto e a celebração da amizade”, disse o grafiteiro Dyego Xamp.