Grael vistoria balsas e pede um ano novo de paz e prosperidade

Serão cinco balsas na Praia de Icaraí, mais uma na Praia de Itaipu em duas mil toneladas de fogos com o tema da paz

Leonardo Oliveira Brito

O prefeito de Niterói Axel Grael esteve presente ao estaleiro Dialcar Estaleiro e Serviços Marítimos, na Ilha da Conceição para vistoriar as balsas que farão os fogos de artifício que vão embelezar a cidade no Réveillon. Serão cinco balsas na Praia de Icaraí, mais uma na Praia de Itaipu contendo duas mil toneladas de fogos de baixo estampido. O tema é a paz e a ideia é celebrar a chegada de 2023, ano em que a cidade completa 450 anos.

Parte dos fogos será transferida para balsas que ficarão em frente às praias de Icaraí e Itaipu. Outra parte será instalada em cinco pontos: Santa Rosa (monumento à Nossa Senhora Auxiliadora); Largo da Batalha (atrás do Fórum); Barreto (em frente da Árvore de Natal); Caramujo (Parque Esportivo e Social); e Vila Ipiranga, no Fonseca.



Estiveram presentes o presidente da Neltur, Paulo Novaes, a secretária de conservação, Dayse Monassa, além do próprio prefeito, que pediu para que as pessoas tenham cuidado com os excessos e não usem carros.



“A gente pede que as pessoas evitem carros e usem o transporte público. Teremos um efetivo da Guarda Municipal e da PM fazendo acompanhamento. O pessoal da Guarda Municipal de Niterói estará em quadriciclos circulando e pedimos a todos que tomem muito cuidado com crianças para que elas não se percam e se puderem, ter sempre uma identificação com ela, uma pulseira, de alguma forma, que a gente possa rapidamente, promover o reencontro. Quero que a gente curta bastante, sem excessos, porque nós estamos preparados para atender todo mundo que precisar”.

Arthur Vicente, da empresa Domberg Show Pirotécnico, afirmou que os fogos terão desenhos de formatos de estrelas, coqueiros, além de outras surpresas, e ainda deu significado as cores.

“Os fogos terão as seguintes cores também: vermelho, branco, simbolizando paz e fé; azul, simbolizando paz e saúde; amarela simbolizando paz e energia; cor lilás simbolizando paz e reflexão; cor rosa simbolizando paz e alegria; cor verde, simbolizando paz e equilíbrio e o ‘gran finale’ juntando tudo pedindo um ano novo melhor para todos”, revelou.





Segundo o presidente da Neltur, Paulo Novaes, as interdições começam às 18 horas.

“Na orla de Icaraí, principal ponto do Réveillon de Niterói, o trecho da Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres entre as ruas Álvares de Azevedo e Oswaldo Cruz será interditado das 18h do dia 31 às 11h do dia 1º”, explicou.









Ele ainda destacou que a cidade está com a sua rede hoteleira completa pronta para receber turistas e pronta para melhor servir a população.

“Todo o planejamento operacional foi montado para que a cidade tenha um Réveillon bem organizado e com perfeita integração entre os órgãos públicos, cada um fazendo sua parte e todos conectados para prestar o melhor serviço, conforto e segurança para os que pretendem participar da festa. Faltam poucos detalhes para finalizarmos a montagem do palco”, afirmou Novaes.

Por fim, o prefeito Axel Grael pediu um ano novo de paz e prosperidade.



“Eu desejo que todos tenham um ano de muita paz, que a gente tenha as esperanças renovadas, um ano de conquistas para todos, tudo aquilo que a gente passou de dificuldade nos últimos anos, que a gente possa superar com certeza, de uma forma solidária e participativa para fazer de Niterói a melhor cidade para se viver e ser feliz”, desejou Axel.