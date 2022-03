Grael sinaliza fim da obrigatoriedade de máscaras em Niterói

Embora a Prefeitura de Niterói tenha anunciado que sexta-feira (11) irá anunciar se irá desobrigar o uso das máscaras faciais, nesta quarta-feira (9), o prefeito Axel Grael (PDT) sinalizou que a liberação deve acontecer. A declaração foi dada em entrevista ao jornal A TRIBUNA, após o lançamento do projeto de obras para a Zona Norte de Niterói.

Segundo Grael, a tendência é que a utilização do equipamento, uma das principais formas de proteção contra a Covid-19, perca a obrigatoriedade. O prefeito destacou que, até o anúncio oficial ser feito, serão analisados os dados da contaminação durante o período de Carnaval. Para ocorrer a liberação será fundamental que não haja tendência de um novo pico de casos.

“Vamos decidir na sexta-feira. Estamos aguardando e avaliando os resultados de depois do Carnaval. Tendo certeza de que não vai ter o repique de casos, vamos fazer a migração para o próximo estágio do plano de retomada para o novo normal. Está mais para sim, para poder tirar a máscara, mas vamos decidir na sexta”, afirmou o Prefeito de Niterói.

Um decreto publicado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, em 5 de março, facultou aos municípios a flexibilização do uso de máscara em lugares fechados. Em função da alta cobertura vacinal e de haver municípios com baixo risco para a doença e outros ainda saindo da quarta onda da Covid-19 provocada pela variante Ômicron, cabe aos gestores municipais a decisão de liberar ou não o uso do equipamento de proteção individual.

Especialistas recomendam fim da obrigatoriedade

Na edição de ontem, o jornal A TRIBUNA publicou reportagem na qual especialistas opinaram sobre o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras. O presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Dr. Alberto Chebabo, faz parte do Comitê Cientifico da Prefeitura do Rio, que liberou a população do uso do equipamento. Ele diz que o mesmo deve acontecer em Niterói.

“A cidade de Niterói tem os indicadores semelhantes ao do Rio que são poucos casos da Covid-19, alta cobertura vacinal, taxa de transmissão e positividade baixa e pouca circulação do vírus. A obrigatoriedade do uso da máscara é desnecessária e as pessoas vão se adaptando à nova realidade. Abandonar o hábito da máscara pode ser mais difícil, mas aos poucos as pessoas vão se sentindo à vontade. O importante é que a não obrigatoriedade não significa que em alguns casos não seja necessário”, contou o também diretor do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF).

A recomendação do uso da máscara também foi apontada pelo infectologista Dr. Edimilson Migowski, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Ufrj). “Acho que chegou a hora da gente abrir mão da máscara de forma obrigatória. Temos a redução dos índices epimediológicos e também a ineficácia do uso da máscara de forma inapropriada. A máscara de pano, muito usada pelas pessoas, não mostra eficácia de proteção. Se duas pessoas estiverem em um ambiente fechado com máscaras de pano, e uma pessoa estiver contaminada, em meia hora a outra pessoa já estará contaminada”, frisou.