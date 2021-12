Grael promete revitalização do Centro e faz balanço de 2021

O ano de 2021 foi um dos mais desafiadores para a história da cidade de Niterói, especialmente no que diz respeito à projeção de um cenário pós-pandemia. O jornal A TRIBUNA recebeu, na quinta-feira (23), o prefeito de Niterói Axel Grael (PDT), que fez um balanço sobre seu primeiro ano à frente do Governo Municipal.

Um dos principais anúncios foi a revitalização do Centro de Niterói e da Alameda São Boaventura, que fica no Fonseca, Região Norte da cidade. Entre as medidas previstas estão melhorias nas avenidas Ernani do Amaral Peixoto e Visconde do Rio Branco; transformação da Concha Acústica em um Centro Esportivo e implementação de ciclovias e paisagismo na Alameda. Serão R$ 250 milhões em investimentos, que fazem parte do pacote de R$ 2 bilhões.

“Vamos anunciar o plano para o Centro com melhorias na Amaral Peixoto e Rio Branco. O projeto está em fase de licitação. Vamos fazer uma obra transformadora com o Complexo Esportivo da Concha Acústica. O espaço poderá receber eventos internacionais com campeonatos de vôlei, basquete e handebol com infraestrutura completa. Enviamos à Câmara um projeto de lei que foi aprovado estabelecendo o uso misto dos prédios do Centro, além da revitalização do antigo prédio da Caixa. A nova Alameda terá paisagismo semelhante à Avenida Marquês do Paraná, com fiação enterrada e ciclovia. Também vamos construir o Terminal Rodoviário do Caramujo, o que deve diminuir o trânsito”, afirmou.

Carnaval e Ano Novo

Em relação ao Ano Novo, já havia sido anunciado que Niterói terá queima de fogos em 11 pontos diferentes do município. No que diz respeito ao Carnaval, o prefeito confirmou que acontecerá o tradicional desfile das escolas de samba, no Centro da Cidade, mas foi cauteloso em relação aos blocos. A decisão sobre eles acontecerá apenas em janeiro, a depender do avanço da variante Ômicron da Covid-19.

“Vamos continuar a ter todos os cuidados. Estamos dialogando sobre os protocolos com as escolas de samba. Será permitido desfilar e assistir apenas com o passaporte da vacinação. Teremos os desfiles, sobre os blocos, decidiremos em janeiro”, ponderou.

Saúde

Se o ano de 2020 foi marcado pelas medidas de distanciamento social, 2021 foi o ano da vacinação. Grael reconhece as dificuldades enfrentadas no início da campanha, principalmente devido à dificuldade no repasse de doses por parte do Governo Federal. Ele recorda que a cidade tentou, por duas vezes, adquirir vacinas fora do Plano Nacional de Imunização (PNI), com a CoronaVac e a Sputnik, mas foi negada permissão. No caso da primeira, o Governo Federal comprou todas as doses com exclusividade; em relação à segunda, a Anvisa não autorizou a importação. Contudo, Grael comemorou que, ainda assim, a cidade encerra o ano com quase 100% da população imunizada com duas doses.

“A gente teve um ano difícil. O mundo ainda enfrenta a pandemia. Iniciamos o processo de vacinação e a cidade teve um retorno muito bom apenas das dificuldades com o Governo Federal e Anvisa. A performance de Niterói foi muito boa. Temos poucas pessoas internadas com a Covid-19 e, além disso, superamos as informações falsas que promoviam a descrença na vacina. Quase 100% da população com mais de 18 anos está vacinada com as duas doses, reduzimos para quatro meses o intervalo para a terceira dose para que a proteção seja mais rápida e estamos preparados para vacinar crianças” ressaltou o prefeito.

Diante do sucesso da campanha de vacinação, o prefeito recordou que a cidade começou a precisar pensar em como seria o cenário “pós-pandemia”, com a flexibilização de medidas restritivas e a retomada da economia. A cidade manteve os programas sociais provisórios e, gradativamente, os transformou em permanentes com a implementação da moeda social Arariboia.

“No segundo semestre demos atenção à preparação ‘pós-Covid’ com a retomada da economia. A partir de janeiro, vamos investir R$ 2 bilhões em obras de infraestrutura, principalmente na construção civil, que gera empregos. Também lançamos a moeda social Arariboia. Investimos R$ 1,2 bilhões em programas sociais de renda básica e também apoiamos empresas. A Arariboia transforma em permanentes programas sociais que até então eram provisórios. Dois mil comércios em comunidades já se cadastraram para aceitar Arariboia e a expectativa é chegar a cinco mil em janeiro”, prosseguiu Grael.

Ainda que, ao longo dos últimos dois anos, a pandemia tenha recebido a concentração dos esforços da administração municipal, a cidade continuou tendo desafios a serem superados em quesitos como mobilidade e educação. Grael falou como a cidade se organizou para gerir todas as demandas que uma cidade do porte de Niterói possui e, ao mesmo tempo, dar conta de um desafio inédito para a atual geração da humanidade.

“A pandemia é o maior desafio da nossa geração e dela tiramos várias lições. O corpo técnico da cidade já estava de sobreaviso desde janeiro de 2020. Mesmo assim, o coronavírus surpreendeu o mundo todo. Niterói foi uma das primeiras cidades a registrar óbito pela Covid-19 no Brasil. Instauramos o gabinete de crise e começamos a detecção do vírus no esgoto, o que nos permitiu antever como a demanda da rede hospitalar se comportaria. Convivemos com as incertezas na educação, mas nos organizamos e fomos uma das primeiras cidades a planejar a retomada das aulas. Buscamos o equilíbrio entre proteger a população e manter os serviços essenciais”, frisou Grael.

Ainda em relação à saúde, uma das questões que serão discutidas no próximo ano é a possível municipalização da emergência do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), que é administrado pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Grael se colocou disposto a conversar com a reitoria da universidade, com a qual possui boa relação, a fim de reativar uma das unidades de emergência mais importantes da cidade.

“Temos um diálogo muito bom com o reitor Antônio Cláudio Nóbrega em vários segmentos. Ele faz parte do nosso comitê científico e temos conversado bastante sobre o HUAP. Queremos fazer a definição atividades e organizaremos os repasses de recursos do SUS. Como o HUAP é uma unidade federal, a tendência é que seja usada para atendimentos de maior complexidade”, pontuou.

Transportes

Axel Grael também falou sobre os desafios que a cidade passa no quesito transporte. O prefeito reconhece que o cenário não é o ideal, mas frisa que Niterói possui um panorama mais favorável do que outros municípios, como o Rio de Janeiro. Grael, que é vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), citou que solicitou ao Governo Federal para que subsidiasse o transporte rodoviário.

“No Rio há empresas quebrando. Fui, com a FNP à Brasília, pedir ao Governo Federal para que subsidiasse. Há uma crise muito grande pela alta do preço do diesel e outros insumos, além da redução de passageiros. O setor está pouco atraente para o empresário. Estamos investindo recursos na intermodalidade. Desde 2013, implementamos 50km de ciclovias e estamos implementando mais 60km na Região Oceânica e estamos testando ônibus elétricos que, embora exijam um investimento inicial mais alto, possuem um custo menor”, destacou.

Ainda sobre transportes, na edição de quinta-feira (23) de A TRIBUNA a CCR Barcas, concessionária que administra o serviço, frisou que está em crise financeira devido á falta de subsídios e que não irá renovar o contrato de concessão. Axel Grael lembrou que a tarifa do catamarã Charitas – Praça XV foi concebida para ser mais alta de modo que ajudasse a cobrir o rombo de operações das Barcas que são menos rentáveis, como na Costa Verde e em Paquetá.

“A tarifa é alta e o sistema desorganizado. Estamos buscando soluções. Nós temos um sistema de subsídios no qual parte da tarifa de integração entre ônibus municipal e barca é paga pela Prefeitura. A tarifa do Catamarã foi concebida para que subsidiasse linhas deficitárias. Queremos que essas outras regiões tenham transporte de qualidade, mas não que a gente pague por isso. Ainda há a queda de movimento acentuada pelo home-office”, citou o prefeito.

Turismo e sistema lagunar

Dentro do pacote de investimentos está o incentivo ao turismo e elaboração de planos para que Niterói tenha uma característica turística própria, se desvencilhando da capital. Entre as medidas previstas estão a restauração da Ilha da Boa Viagem, a transformação do Cinema Icaraí em um espaço com várias salas e espaço para apresentação de orquestras e o incentivo ao ecoturismo, com a recuperação das Lagoas de Itaipu e Piratininga além da manutenção de trilhas.

“Entre os projetos do Parque Orla Piratininga está não deixar as lagoas se extinguirem pela ação do homem. Os maiores problemas são o acúmulo de lodo e a eutrofização provocados pelo despejo de esgoto. Em Niterói, estamos nos aproximando de 100% dos imóveis com coleta e tratamento e estamos notificando imóveis para que corrijam suas ligações. Nas lagoas também haverá os jardins filtrantes para não permitir o despejo desse material”, explicou. “Vamos desenvolver o plano diretor do turismo com identidade própria. Turismo cultural e ecoturismo e um pacote com as trilhas do ParNit somado às praias”, completou.