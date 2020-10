Grael grava para o horário eleitoral ao lado do prefeito Rodrigo Neves na Região Oceânica

O candidato a prefeito de Niterói Axel Grael (PDT) passou a manhã desta segunda-feira (12) em gravação para o horário eleitoral, ao lado do prefeito Rodrigo Neves, na Região Oceânica. Grael e Rodrigo percorreram ruas do Cafubá e da Fazendinha, lembrando o ciclo de investimentos da Prefeitura de Niterói nesses locais e comentando sobre os novos projetos, como a proposta de levar drenagem e pavimentação para todas as ruas da Região Oceânica.

“Nos últimos anos, a Região Oceânica teve o maior ciclo de obras da história. Tiramos do papel o túnel Charitas-Cafubá, que era esperado há mais de 40 anos. Transformamos a vida dos moradores, com um grande investimento em mobilidade urbana e infraestrutura. Queremos avançar ainda mais para dar continuidade a esse trabalho da gestão do Rodrigo Neves, levando drenagem e pavimentação para todas as ruas”, prometeu Grael.

Desde 2013, a Região Oceânica recebeu um investimento de cerca de R$ 350 milhões em obras de drenagem e pavimentação em mais de 210 ruas. Foram beneficiados bairros como Itaipu, Piratininga, Engenho do Mato, Santo Antônio, Maravista, entre outros.

“Além de todas essas obras, está em andamento um novo pacote de drenagem e pavimentação, que vai beneficiar mais 200 ruas. São investimentos importantes, que dão fim a um histórico de alagamentos e proporcionam mais qualidade de vida para a população. Já fizemos muito, mas a cidade vive em constante evolução e, por isso, ainda temos muito mais a fazer”, disse Grael, que tem como candidato a vice-prefeito Paulo Bagueira (SD).