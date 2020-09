Axel Grael cumpre agendas no Fonseca, Centro e Zona Sul

Durante um café da manhã com moradores da comunidade Vila Ipiranga, na Zona Norte, nesta quarta-feira (30), o candidato a prefeito de Niterói Axel Grael (PDT), da coligação União por Niterói, se comprometeu a implantar, caso eleito, um Restaurante Popular na Alameda São Boaventura, no Fonseca. O objetivo é facilitar o acesso de moradores da Zona Norte à alimentação balanceada com um preço acessível. No horário do almoço, Grael caminhou ao lado do prefeito Rodrigo Neves pelo Centro para ouvir mais demandas da população.

A nova unidade será o segundo Restaurante Popular custeado pela Prefeitura de Niterói. O Restaurante Popular Jorge Amado, no Centro, foi municipalizado em 2017 pelo prefeito Rodrigo Neves depois de fechar devido a crise econômica do Governo do Estado. De lá para cá, já foram servidas mais de 2 milhões de refeições. Na Alameda São Boaventura, o novo restaurante também vai abrigar a primeira Escola de Formação em Gastronomia Popular do Estado, que vai oferecer cursos na área de gastronomia, padaria e serviços para bares e restaurantes.

“Com a nova unidade na Zona Norte, vamos ampliar o número de refeições servidas à população carente, sem que eles precisem se deslocar até o Centro. Dando continuidade aos avanços da gestão do prefeito Rodrigo Neves, o restaurante também será uma unidade de referência em segurança alimentar e nutricional e vai promover qualificação profissional”, disse Grael, que atuou ao lado do prefeito Rodrigo Neves como vice-prefeito e secretário municipal.

Durante a conversa com os moradores, Grael – acompanhado do candidato a vice-prefeito Paulo Bagueira (SD) – também lembrou que a Vila Ipiranga recebeu importantes investimentos ao longo da gestão do prefeito Rodrigo Neves, assim como toda a Zona Norte. Sete das 25 novas escolas municipais foram implantadas na região, além da municipalização dos CIEPs que estavam fechados, como o Anísio Teixeira, onde funciona o Espaço Nova Geração, com atividades esportivas e culturais no contraturno escolar. A gestão também realizou obras de contenção de encostas, reformas em áreas de lazer e de drenagem e pavimentação de ruas.

“A Vila Ipiranga precisa continuar tendo esse olhar especial que a gestão do prefeito Rodrigo Neves sempre teve. Foram muitas conquistas para toda a Zona Norte, como a reabertura do Getulinho no primeiro dia de governo, e o reforço no Médico de Família, reabrindo unidades que estavam fechadas e implantando novos módulos em locais como Coronel Leôncio e Teixeira de Freitas”, ressaltou Grael, lembrando também a chegada do Niterói Presente no Fonseca e no Barreto.

Morador da Vila Ipiranga, João Gabriel Ayres, de 21 anos, é aluno do Niterói Jovem EcoSocial, programa que integra a temática ambiental com a inclusão social e educação profissionalizante a jovens em conflito social. João Gabriel fez questão de participar do café da manhã com Grael e contar como conseguiu avançar depois do programa.

“Tive aulas de matemática e redação com o projeto que me ajudaram a passar para o curso de Química Industrial da UFF. Também com o Ecosocial, aprendemos sobre a necessidade de conscientizar a população sobre o descarte correto do lixo e começamos um trabalho de lixeira seletiva na Vila Ipiranga com a ideia de ensinar os moradores a praticarem a reciclagem e divulgar ensinamentos de sustentabilidade”, contou.

A ampliação do Niterói Jovem EcoSocial também é uma das propostas de Grael. Atualmente o programa beneficia cerca de 400 jovens de 11 comunidades da cidade, com idades entre 16 e 24. São oferecidos cursos técnicos e de qualificação profissional, e o jovens também realizam atividades de reflorestamento em suas comunidades, além de receberam um auxílio mensal de R$750.

Durante a tarde, Grael caminhou pelas ruas do Centro de Niterói conversando com os niteroienses e ouvindo as demandas da população. Em seguida participou de um encontro com um grupo de mulheres da Zona Sul e à noite participou de reunião com moradores do Cafubá, na Região Oceânica.