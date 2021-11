Em visita à Holanda, prefeito Axel Grael reafirma aposta no setor naval

A recuperação do setor naval tem sido uma das principais apostas para a retomada da economia na cidade de Niterói, em meio ao cenário pós-pandemia da Covid-19. Entre as ações voltadas para este fim estão, por exemplo, a dragagem do Canal de São Lourenço, cujo objetivo é facilitar a entrada de embarcações de grande porte nos estaleiros da cidade.

O prefeito de Niterói, Axel Grael (PDT) fez uma visita a Holanda e nesta sexta-feira (5), esteve na empresa Damen, do setor de construção naval, que, segundo Grael, possui relação comercial com estaleiros do município. O objetivo da visita foi estreitar relações e conversar sobre soluções sustentáveis para a retomada do setor.

“Visitei hoje na cidade de Gorinchem, na Holanda, a sede da Damen, empresa do setor de construção naval que possui relação comercial com estaleiros de Niterói. Conversamos sobre soluções tecnológicas utilizadas em embarcações cada vez mais eficientes e sustentáveis. Fiquei muito interessado na utilização de motores elétricos, tecnologia já disponível que elimina uma das principais fontes de emissão de gases que provocam o efeito estufa”, disse Grael.

Surpresa gonçalense

Grael ainda compartilhou uma grata surpresa que teve durante a visita. Na sede da Damen, ele conheceu Thaís, que é natural da cidade de São Gonçalo e, atualmente, atua como engenheira de produção da empresa. Grael contou um pouco sobre a conversa que teve com a profissional brasileira e destacou a satisfação em vê-la trilhando uma carreira internacional.

“Durante a visita, tive a grata surpresa de conhecer a Thaís, uma gonçalense que atua na empresa como engenheira de produção e está na Holanda para uma conferência. Ela contou que fez faculdade em Niterói, através do ProUni e participou do Programa Ciência sem Fronteiras. Que cada vez mais brasileiros tenham oportunidades e sigam trajetórias como a da Thaís”, completou o prefeito

COP26 – Até o dia 16 de novembro, o prefeito de Niterói, Axel Grael, e o secretário municipal do Clima, Luciano Paez, estarão reunidos na Europa para a COP26, na cidade de Glasgow, na Escócia. Reunindo representantes de governos locais de diversos lugares para participar da maior conferência de clima do mundo, a agenda inclui reuniões bilaterais sobre possíveis projetos de financiamento para a crise climática, divulgação de boas práticas criadas pela cidade, como a iniciativa Niterói de Bicicleta, e um encontro das cidades brasileiras liderado pelo prefeito Axel.