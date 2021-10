Grael anuncia normalização dos horários das barcas da linha Arariboia-Praça XV

Prefeito também confirma que as operações do Catamarã Charitas-Praça XV retornam em janeiro de 2022

De acordo com o prefeito Axel Grael, após meses de negociações, a Prefeitura de Niterói e a Secretaria Estadual de Transporte chegaram a um acordo para a normalização dos horários das barcas da linha Arariboia-Praça XV e o retorno das operações do Catamarã Charitas-Praça XV, a partir de janeiro de 2022.

” Após meses de muita negociação por parte da Prefeitura de Niterói com a Secretaria Estadual de Transportes, o Governo do Estado, enfim, anuncia à imprensa a retomada dos horários normais da linha Praça XV-Arariboia e a operação do Catamarã Charitas-Praça XV (a partir de janeiro)”, afirma o prefeito.

Em seu comunicado, Axel Grael esclarece que, mediante a importância que o serviço representa para Niterói, a prefeitura está disposta a colaborar com o Estado no que for preciso para a normalização do sistema. “Já deixei claro para o governador Cláudio Castro que, para manter este serviço tão essencial para a cidade, a Prefeitura de Niterói está disposta a colaborar ainda mais com o Estado”, afirma o prefeito.

Por fim, a nota acrescenta que a prefeitura, com o objetivo de incentivar e agilizar o uso do serviço de transporte aquaviário, já subsidia a passagem das linhas de ônibus municipais que fazem integração com as barcas. “Hoje, para estimular a procura pelo serviço, a Prefeitura de Niterói já subsidia a passagem dos ônibus municipais daqueles que fazem integração com as barcas. Não vamos admitir que os niteroienses sejam prejudicados”, finaliza o prefeito.