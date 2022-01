Grael anuncia incorporação do Hospital Oceânico à rede municipal

O Hospital Municipal Oceânico Gilson Cantarino, localizado em Piratininga, vai passar a fazer parte, de forma definitiva, da rede municipal de saúde da cidade de Niterói. O anúncio foi feito pelo prefeito Axel Grael (PDT), na manhã deste domingo (30).

A unidade foi aberta, em 2020, onde antigamente funcionava um hospital particular, para servir como referência ao tratamento de pessoas com a Covid-19 e tinha caráter provisório. No entanto, por diversas vezes o governo municipal manifestou a intenção em torná-la definitiva.

Ainda segundo o anúncio, a unidade não ficará mais restrita apenas ao atendimento de pessoas contaminadas com o novo coronavírus. Segundo o prefeito, serão realizadas cirurgias de outras especialidades, como, por exemplo, as oncológicas.

“Agora, nosso hospital cumprirá uma nova missão em defesa da saúde dos niteroienses. Ali serão realizadas cirurgias, incluindo, oncológicas. Sim, o Município passará a atender os tipos de câncer que mais afetam os moradores daqui”, disse Grael.

Requalificação da rede municipal

Ainda segundo o prefeito, a incorporação do Oceânico à rede faz parte de um plano de requalificação da rede municipal de saúde. O chefe do executivo municipal afirmou que, na próxima quarta-feira (2), irá divulgar maiores informações sobre os investimentos.

“Os novos serviços fazem parte do plano de investimentos de requalificação de toda a rede municipal que vou anunciar nesta quarta-feira. Vamos em frente”, completou Grael.