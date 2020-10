Graduações da UFF avaliadas como muito boas e ótimas

Os resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) foram divulgados na última terça-feira, dia 20 de outubro. Dos 510 cursos de graduação que receberam a nota máxima, 67% são de universidades federais. As notas são distribuídas numa escala de 1 a 5, sendo 1 a menor e 5 a maior nota. Nesta edição, 86% das graduações da UFF receberam conceitos 4 e 5, equivalentes a “muito bom” e “ótimo”. Em 2015, obtivemos conceito 5 em 18% dos cursos e conceito 4 em 50%. Em 2019, são 36% dos cursos com conceito 5 e 50% com conceito 4, o que demonstra a significativa evolução dos resultados obtidos pela instituição nos últimos cinco anos.

“Mais uma vez as universidades públicas demonstram a excelência de suas ações! Essa contundente prova de qualidade dos cursos de graduação se soma ao fato de que mais de 95% das pesquisas do país são realizadas em instituições públicas, assim como ao papel de destaque dessas mesmas instituições no combate à pandemia do novo coronavírus. Portanto, é a Universidade Federal cumprindo sua missão de promover o tripé ensino-pesquisa-extensão em alto nível!”, exaltou o reitor Antonio Claudio Lucas da Nóbrega.

O Enade 2019 avaliou em todo o país cursos de bacharelado em Ciências Agrárias, Ciências da Saúde e áreas afins; Engenharias e Arquitetura e Urbanismo; e cursos superiores de Tecnologia em Meio Ambiente e Saúde, Produção Alimentícia, Recursos Naturais, Militar e Segurança. Desde 2004, o exame nacional do MEC, aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), afere o rendimento dos estudantes dos cursos de graduação ingressantes e concluintes em relação aos conteúdos programáticos dos cursos em que estão matriculados. É obrigatório para os alunos selecionados, além de condição indispensável para a emissão do histórico escolar.

Conceito “ótimo”

Na UFF, as graduações que receberam conceito “ótimo” (5) foram: Enfermagem (Niterói); Arquitetura (Niterói); Engenharia de Produção (Niterói); Engenharia de Produção (Petrópolis); Engenharia de Produção (EAD – Volta Redonda); Engenharia Química (Niterói); Farmácia (Niterói); Medicina Veterinária (Niterói); Nutrição (Niterói) e Odontologia (Niterói). Já os cursos que receberam conceito “muito bom” (4) foram: Biomedicina (Niterói); Biomedicina (Nova Friburgo); Enfermagem (Rio das Ostras); Engenharia de Agronegócios (Volta Redonda); Engenharia de Produção (Volta Redonda); Engenharia de Produção (Rio das Ostras); Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente (Niterói); Engenharia Mecânica (Niterói); Fonoaudiologia (Niterói); Medicina (Niterói) e Odontologia (Nova Friburgo).