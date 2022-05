Governo zera imposto de importação de onze produtos para conter inflação

O Ministério da Economia anunciou hoje (11), que decidiu cortar o imposto de importação de 11 produtos. O objetivo é amenizar o aumento de preços verificado nos últimos meses, barateando o que é fabricado no exterior. Confira os produtos:

carnes desossadas de bovinos congeladas: de 10,8% para zero

pedaços de frango: de 9% para zero

farinha de trigo: de 10,8% para zero

trigo: de 9% para zero

bolachas e biscoitos: de 16,2% para zero

outros produtos de padaria e pastelaria: de 16,2% para zero

produtos do aço, vergalhão CA 50: de 10,8% para 4%

produtos de aço, vergalhão CA 60: de 10,8% para 4%

ácido sulfúrico: de 3,6% para zero

mancozeb técnico (fungicida): de 12,6% para 4%

milho em grãos: de 7,2% para zero.

No entanto, não há garantias de que a medida da pasta conduzida por Paulo Guedes levará a queda de preços. Ou que um eventual desconto chegue até os consumidores. Secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranys afirmou que “essas medidas não revertem a inflação”. Entrentanto, apontou que haja desestímulo a novos aumentos de preços no Brasil, por causa do corte no imposto. Para ele, “empresários pensam duas vezes antes de aumentar os preços”.