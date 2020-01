Governo reafirma que não há casos suspeitos de coronavírus no Estado do Rio

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) reafirma que, até o momento, não registrou casos de coronavírus no Estado do Rio de Janeiro. Todos os registros suspeitos foram descartados pela equipe técnica da Vigilância em Saúde da SES por não apresentarem os critérios clínicos preconizados pelo Ministério da Saúde.

“O mais importante nesse momento é tranquilizar a população do nosso estado. Não há nenhum caso de coronavírus confirmado no Brasil. Importante dizer que o laboratório de referência é o nosso, do Estado, que é o Lacen, e todos os casos têm sido acompanhados em conjunto por um grupo de trabalho formado pela Secretaria Estadual de Saúde e a Fiocruz. Assim que tivermos novas notícias, informaremos. A população pode ficar tranquila, pois não nos omitiremos em falar a verdade no momento que começarmos a ter qualquer possibilidade de o vírus circular em nosso meio”, afirmou Edmar Santos, como no vídeo acima.