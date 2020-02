Governo investiga dois casos suspeitos de coronavírus em Niterói

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES) confirma que investiga 5 casos suspeitos de coronavírus, identificados nos municípios do Rio de Janeiro (2), Niterói (2) e Nova Iguaçu (1).

De acordo com o Governo do Estado, cabe ressaltar que os dados foram fechados às 16h e que o mesmo procedimento é adotado todos os dias. O boletim do Ministério da Saúde é referente às informações encaminhadas pelos estados até às 12h.

A SES reitera que ainda não há nenhum caso de coronavírus confirmado no estado e que a população não precisa se alarmar, mas deve continuar a ter cuidados básicos de prevenção ao contágio. A secretaria esclarece que todos os casos suspeitos seguirão protocolos de atendimento preconizados pelo Ministério da Saúde e previstos no plano de contingência da SES.