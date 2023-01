Governo Federal garante abastecimento dos combustíveis

O governo federal, através do Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira afirmou que, diante dos ataques criminosos ocorridos neste domingo, que para qualquer eventualidade, em relação a isso, está garantindo o abastecimento nacional de combustíveis e funcionamento normal de refinarias, terminais e bases de distribuição. O monitoramento e articulação do governo asseguram o suprimento.

O Ministério de Minas e Energia (MME), em articulação com as entidades vinculadas, tem garantido a normalidade do abastecimento nacional de combustíveis e o funcionamento adequado de refinarias, terminais e bases de distribuição. Além de monitorar o status de protestos nessas estruturas, seguimos atentos e em articulação com outras Pastas e Estados para assegurar o suprimento.