Governo federal está fora do ar

Sites como Gov.br, Meu inss e outros estão sem acesso

O acesso a serviços como o site e o aplicativo Meu INSS ou o app Carteira de Trabalho Digital — que exigem acesso com senha e login registrados no sistema do governo federal — estão fora do ar, assim como o aplicativo Conecte SUS e o site Gov.br

No site Downdetector, que monitora falhas na internet, houve um pico de relatos de problemas em serviços como Dataprev, Ecac e Receita Federal por volta das 11h. A instabilidade do sistema continua durante a parte da tarde. Ao tentar efetuar o login na plataforma por volta das 15h30m, o site exibiu uma mensagem de manutenção. O governo federal ainda não esclareceu as razões do problema.

A Comissão de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) emitiu um alerta nesta manhã relatando o problema. A entidade menciona um possível incidente de segurança.

No Twitter, já há registros de usuários que não conseguem acessar os serviços.

A Coordenação-Geral de Relacionamento com a Imprensa e Estratégia Assessoria Especial de Comunicação Social informou que ” a plataforma GOV.BR encontra-se temporariamente indisponível para ajustes técnicos. O Serpro, prestador do serviço, prevê que o funcionamento estará reestabelecido até às 18 horas”.