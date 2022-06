Governo do RJ quer transformar o estado em polo de energia eólica

O Governo do Rio quer transformar o estado em um dos principais polos de geração de energia eólica offshore do país. O Rio de Janeiro possui, atualmente, nove projetos de energia eólica offshore em fase de licenciamento ambiental no IBAMA – o equivalente a um quarto de todo o investimento nacional no setor – e o potencial de atração de investimentos, nos próximos anos, é superior a US$ 85 bilhões. A implantação desses projetos pode gerar mais de 300 mil empregos, diretos e indiretos.

O governo avalia que por suas características, o litoral fluminense oferece vantagem competitiva para o desenvolvimento do polo de energia eólica offshore, e já conta com uma cadeia de serviços já consolidada.

Na avaliação, esses projetos possibilitarão o aumento da segurança energética estadual, importante fator competitivo para atração de novos investimentos, e arrecadação tributária. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Cássio Coelho lembra que a geração de energia eólica pode representar a criação de novas encomendas para a indústria naval fluminense, contratos para a construção de navios lançadores de cabos de energia, navios guindastes para lançamento das torres, embarcações para transporte das torres, pás e complementos e para manutenção das usinas. Possibilitará, também, a atração de fabricantes das pás e complementos.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico está elaborando mapas do potencial de geração de energia limpa no estado e vai promover, no dia 22 de julho, um seminário sobre energias renováveis.