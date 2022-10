Governo do RJ: confira como foi o último dia de campanha dos candidatos

Às vésperas da eleição de amanhã (2), os candidatos a governador do Rio aproveitaram o sábado para cumprimentar eleitores, em diferentes pontos do estado. Confira como foi.

Claudio Castro (PL)

Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o atual governador e candidato à reeleição, Claudio Castro, esteve com moradores e comerciantes dos bairros da cidade – escolhida para iniciar as agendas dessa campanha. Lá, ele participou de uma carreata.

Neste sábado, o governador passou ainda por Nova Iguaçu.

Claudio Castro fez carreata em Caxias, na Baixada. Foto: Rogério Santana

Na capital, esteve nos bairros da Penha e Jacarepaguá, além da comunidade da Rocinha, na zona sul.

“Chego nesta véspera de eleição com a certeza de que trabalhamos incansavelmente pelo nosso estado, com propostas e ações que vão contribuir para um Rio de Janeiro ainda mais forte, plural e que olha por todos os municípios fluminenses” – destacou Castro.

Marcelo Freixo (PSB)

Foto: Divulgação

No último dia de campanha do primeiro turno, Freixo percorreu a Região Metropolitana para estar junto a apoiadores. Ele destacou a pesquisa, que acaba de sair, mostrando que subiu quatro pontos. “Somos a única candidatura a governador que cresceu. Vamos para o segundo turno e vamos virar” – disse.

Paulo Ganime (Novo)

Outro candidato que esteve na Baixada Fluminense foi Paulo Ganime. Ele passou por Nova Iguaçu, no último dia de campanha, município onde começou a jornada eleitoral.

Paulo Ganime em caminhada, no último dia de campanha. Foto: Divulgação.

Ganime iniciou o dia visitando o Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara (Cadeg), em Benfica, na zona norte do Rio, onde conversou com comerciantes sobre as propostas para o estado.

“A nossa pauta, junto com a segurança pública, é a geração de emprego e renda; facilitar a vida daqueles que querem gerar empregos e daqueles que querem trabalhar. Menos burocracia, mais liberdade econômica e redução da carga tributária”, ressaltou Ganime.

Depois, o candidato seguiu para Madureira, na zona norte da capital.

Cyro Garcia (PSTU)

Cyro Garcia realizou, hoje de manhã, uma caminhada no bairro de Vila Isabel, zona norte do Rio, pela Rua 28 de Setembro.

O candidato se encontrou com ativistas do Polo Socialista e Revolucionário, para uma caminhada.

Cyro Garcia conversou com eleitores. Foto: Divulgação

A atividade terminou às 13h, nas cercanias do Hospital Universitário Pedro Ernesto.

O candidato conversou com eleitores, distribuiu panfletos, falou sobre projetos para a região e a importância de se construir Comitês de Populares que coloquem o governo sob controle dos trabalhadores.

Juliete Pantoja (UP)

Juliete Pantoja participou, pela manhã, de uma caminhada na Feira do Bairro de Fátima. À tarde, esteve em panfletagem e caminhada no Parque Madureira e encerrou o dia na Avenida Mem de Sá, na Lapa, no centro do Rio.

Procurados, os candidatos Rodrigo Neves (PDT), Eduardo Serra (PCB) e Luiz Eugênio (PCO) ainda não responderam, até o fechamento do plantão.