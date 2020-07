Hospitais de campanha de São Gonçalo e do Maracanã são fechados

O Governo do estado decidiu nessa sexta-feira (17) fechar preventivamente os hospitais de campanha de São Gonçalo e do Maracanã, na Zona Norte do Rio, criados para atenderem aos pacientes da Covid-19. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, 26 pacientes que estavam na unidade do Maracanã, sendo 16 de UTI e 10 de enfermagem, estão sendo transferidos para os hospitais Ronaldo Gazolla, Universitário Pedro Ernesto, e Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas.

Os 8 pacientes que estão no hospital de campanha de São Gonçalo, sendo 6 de UTI e de 1 de enfermaria, serão encaminhados para o Instituto Estadual do Tórax Ary Parreira e Hospital Municipal Luiz Palmier. O estado justificou a decisão alegando que seria o fim do contrato com a Organização Social Iabas, que se encerra nesse sábado.

A SES garante que os hospitais não serão fechados de forma definitiva neste momento e que a Fundação Saúde cederá profissionais para aturem nas unidades para onde os pacientes estão sendo transferidos.