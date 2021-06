Governo do Estado inicia distribuição dos cartões com o benefício do SuperaRJ

A partir deste sábado (5), o Governo do Estado do Rio de Janeiro inicia a distribuição dos cartões com o benefício do SuperaRJ. Ao todo, 21 pontos estarão abertos na Região Metropolitana para que os contemplados possam buscar o item que dá acesso ao auxílio emergencial de, no mínimo, R$ 200 (com acréscimo de R$ 50 para cada filho, limitado a dois menores). Nesta primeira etapa, o programa vai beneficiar 42.569 famílias inscritas no CadÚnico, que recebem até R$ 178 mensais e, por isso, não foi necessário que elas realizassem um novo cadastro.

Em Niterói a entrega será na quadra da escola de samba Unidos do Viradouro, no Barreto, em São Gonçalo será na quadra da Unidos do Porto da Pedra, no bairro Porto da Pedra; e em Itaboraí será no Detran que fica em Três Pontes.

Somente o titular poderá retirar o cartão, e deverá apresentar documento original com foto. A entrega é pessoal e intransferível. Mensagens de celular (SMS), com datas e locais de retirada dos cartões, serão enviadas para quem estiver apto a receber o auxílio. Já no interior, os cartões começam a ser entregues no próximo dia 8 de junho. A previsão inicial de investimentos do Estado é de mais de R$ 86 milhões por mês.

A partir do próximo dia 25, o governo estadual inicia o pagamento de cerca de 315 mil desempregados, investindo mais de R$ 77 milhões por mês. O SuperaRJ, programa do Governo do Estado, vai beneficiar mais de 355 mil famílias, cerca de 1,4 milhão de pessoas que vivem na pobreza e extrema pobreza e que perderam os empregos durante a pandemia da Covid-19.

“Pensamos na logística desta distribuição para que as pessoas não precisem se deslocar muito para retirar o cartão do SuperaRJ. Agradecemos a parceria com as Ligas das escolas de samba dos grupos Especial e de Acesso, que vão abrir as portas para acolher quem mais está precisando neste momento. O enfrentamento à pobreza é a principal meta do programa”, disse o governador Cláudio Castro.