Governo do Estado inaugura a primeira base operacional do Samu

O governo do estado inaugurou a primeira base operacional descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na capital do Rio de Janeiro.

Localizado no Pavilhão de São Cristóvão, o novo posto 24 horas funcionará com duas motolâncias e duas ambulâncias – uma básica e uma avançada. A base é estratégica para ampliar a capacidade de atuação na Zona Norte carioca, atendendo principalmente os bairros de São Cristóvão, Vila Isabel, Tijuca, Andaraí, Grajaú, Mangueira e Centro, além de ajudar a desafogar os hospitais locais.

Atualmente, a região concentra cerca de 1.300 atendimentos por mês junto à Central de Atendimentos 192, incluindo o socorro em vias públicas, atendimentos domiciliares, psiquiátricos e transferências emergenciais entre hospitais. O Samu capital recebe, por mês, cerca de 25 mil chamados. O cidadão pode solicitar o serviço por meio da Central 192 do Rio de Janeiro.

– A localização da nova base é estratégica para que possamos agilizar o socorro à população daquela área. Reduzir o tempo de resposta do Samu aos chamados impacta diretamente no desfecho da ocorrência – disse o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

Outras bases descentralizadas do Serviço começaram a operar segunda-feira (06/04), no Hospital Estadual Eduardo Rabelo e nas UPAs Jacarepaguá, Ricardo de Albuquerque, Campo Grande I, Bangu e Irajá.

– A ampliação do número de bases representa uma grande conquista para o Samu, significa a coroação de um serviço que, sob a gestão da Secretaria de Saúde, aumentou o número de atendimentos de 9 mil, em janeiro de 2021, para 13 mil atualmente. São cerca de 1.200 profissionais médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagens, farmacêuticos, assistentes sociais, condutores socorristas e administrativos, dedicados e em constante treinamento, com compromisso de salvar vidas – disse o coordenador-geral do Samu na capital, Luciano Sarmento.

A ambulância avançada tem como equipe um médico, um enfermeiro e um condutor, sendo habilitada para intervenções avançadas, como monitoramento por equipamentos em casos graves. Já no veículo básico são realizados procedimentos de menor risco, com vítimas estáveis, sendo operado por um técnico de enfermagem e um condutor.

Novo Rio Imagem será erguido na Baixada

O governo do estado anunciou o início das obras do Rio Imagem Baixada, em Nova Iguaçu. O Centro Estadual de Diagnóstico por Imagem (CEDI) terá capacidade para realizar cerca de 40 mil exames por mês em diversas especialidades. O empreendimento terá três setores, facilitando o atendimento de moradores de toda a região.

E Niterói, governador?

Claro que é uma boa notícia o início das obras do Rio Imagem Baixada, em Nova Iguaçu.

Em 2012, Niterói assistiu a implosão do Hospital Santa Mônica, em Icaraí. O governo do estado ia construir um centro de imagem, similar ao que está anunciando para a Baixada Fluminense.

Só que nenhum tijolo foi colocado na área, que virou um terreno baldio abandonado. Para piorar, perdeu-se um grande hospital.

Tudo em nome da ganância eleitoreira.

O governo do estado tem mais essa dívida com Niterói. A cidade espera que os seus representantes na Alerj se mexam e cobrem do governador.

(LAM)