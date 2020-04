Governo do Estado firma parceria com operadoras de telefonia para divulgar informações sobre Coronavírus

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, em uma ação liderada pelo Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro (PRODERJ) junto às operadoras de telefonia móvel, disponibilizará de forma gratuita, a partir deste domingo (05/04), o envio de informações via SMS para auxiliar no combate ao novo coronavírus. Canais oficiais como a Central de Atendimento 160 serão divulgados através dessa ferramenta, que permitirá uma comunicação direta com a população fluminense.

– É mais uma ferramenta que estamos criando a serviço da população. Importante que as pessoas recebam as informações oficiais por diferentes canais – afirmou o governador Wilson Witzel.

O presidente do Proderj, Mauro Farias, destaca a importância do trabalho em conjunto entre o Gabinete de Crise, secretarias, autarquias e demais órgãos estaduais para a disponibilização de ferramentas e serviços que auxiliem a população.

– Nosso papel no Proderj é colocar a tecnologia a serviço do cidadão fluminense. Graças a essa parceria com as operadoras de telefonia, milhões de pessoas terão acesso a informações precisas, confiáveis e atualizadas disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Saúde – destacou Mauro Farias.