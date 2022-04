Governo do Estado estuda apoio para reabertura do Hospital Santa Cruz

Na manhã dessa quinta-feira (31), o secretário de saúde do Governo do Estado, Dr. Alexandre Chieppe, fez uma visita no Hospital Santa Cruz, em Niterói, para conhecer o espaço e estudar um possível apoio do governo estadual para a reabertura do complexo hospitalar. O encontro foi articulado, no primeiro dia de mandato do presidente da Sociedade Beneficência Portuguesa de Niterói, Victor Gonçalves, eleito na quarta-feira (30).

A visita começou com o prédio anexo, João Miranda, que liga os prédios por uma passarela. “Estamos buscando parceiros e fundos de investimentos para a reestruturação do hospital. No meu primeiro ato, trouxe o secretário, que quis entender a estrutura e entender a importância do hospital para Niterói. A sociedade niteroiense está envolvida na reabertura do hospital. A cidade carece de hospitais. O ensejo é a reabertura e trazer o Governo do Estado para ver como ajudar nesse processo”, explicou o presidente Victor Gonçalves.

O secretário falou com exclusividade para A TRIBUNA sobre as intenções da pasta com o equipamento de saúde. “Fizemos a primeira visita, não é um investimento pequeno, é um complexo muito grande e temos que ter uma boa administração para que o dinheiro seja bem utilizado. Ainda não temos essa [posição], essa é uma sondagem inicial e uma avaliação. A gente não sabe ainda, havendo o interesse, o mecanismo. Se seria uma desapropriação. Uma PPP [Parceria Público Privada] a gente tem que gerir e não há intenção em gestão de uma PPP. Ou aluguel ou desapropriação. Vamos avaliar tecnicamente e depois levar ao governador”, garantiu Dr. Alexandre Chieppe.

Todo o complexo hospitalar tem 10 prédios, sendo 400 quartos, três UTIs com 120 leitos, 15 centros cirúrgicos, e 120 leitos de permanência do anexo João Miranda. O diretor administrativo da, Arthur Medina, também acompanhou a vistoria. “Vamos conversar sobre esse apoio, que poderá ser algo inédito parecido com uma PPP”, contou Arthur.

O presidente da Sociedade Beneficência Portuguesa de Niterói, Victor Gonçalves, ainda frisou que nos próximos dias começará a fazer uma espécie de inventário do Hospital Santa Cruz. “Vamos fazer tudo, ir em todas as salas, fazer um relatório e ver o que tem, o que está ruim e o que está bom. Também vamos ver o que precisa de obra e qual tipo de intervenção. Isso é fundamental nesse momento”, pontuou.



NOVA PRESIDÊNCIA

No dia 30 de março a Sociedade Beneficência Portuguesa de Niterói concluiu a eleição para a presidência no biênio 2022-2023. A eleição foi realizada na sede do Hospital Santa Cruz e na ocasião a chapa ‘Beneficência dos Sócios’, encabeçada pelo presidente do Conselho Administrativo, Vinícius Nery, abriu mão de concorrer, em razão da desistência do Dr. Pedro Archer, atual presidente da diretoria, ter aberto mão de concorrer à reeleição pela chapa ‘Recuperação do Hospital Santa Cruz’, que acabou sendo a única postulante e aclamada vencedora. O novo presidente que assumiu foi o economista e empresário Victor Gonçalves.

OUTRAS REUNIÕES

No dia 21 de março, foi realizada, no Clube Português, uma assembleia para apresentação do pedido de recuperação judicial da entidade, que seria protocolada na Justiça. A ideia é recuperar os áureos tempos da entidade, reativar o tradicional Hospital Santa Cruz e, com isso, impedir que o leilão do prédio; problema que se arrastra na justiça há anos. Outro objetivo seria quitar as dívidas trabalhistas e previdenciárias, que giram em torno de R$ 200 milhões. A Sociedade Portuguesa de Beneficência, caso tenha o seu pedido de recuperação judicial deferido, deverá ter atenção redobrada na prestação de contas, já que o Poder Judiciário estará fiscalizando todos os atos praticados.

Raquel Morais