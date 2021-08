Governo do Estado divulga listagem das cidades que estão há 15 dias sem mortes por Covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou uma pesquisa em que das 92 cidades do Rio de Janeiro, 24 estão há duas semanas sem registro de óbito por Covid-19. Armação dos Búzios e Arraial do Cabo estão entre os municípios analisados. A análise foi feita entre as semanas epidemiológicas 27 e 28, período de 4 a 17 de julho.

As cidades sem óbitos causados pela doença foram: Aperibé, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cambuci, Cantagalo, Cardoso Moreira, Carmo, Comendador Levy Gasparian, Cordeiro, Duas Barras, Italva, Itaocara, Laje do Muriaé, Macuco, Miguel Pereira, Paracambi, Paty do Alferes, Rio das Flores, Santa Maria Madalena, São José de Ubá, São Sebastião do Alto, Sumidouro, Trajano de Moraes e Varre-Sai.

“Importante destacar que essa análise não pode ser feita com semanas tão próximas. É preciso respeitar 15 dias, ao menos, para que as informações estejam mais consolidadas. O resultado é consequência da vacinação no estado do Rio de Janeiro, que já atingiu mais de 50% de toda população fluminense adulta com ao menos uma dose da vacina”, destacou Alexandre Chieppe, secretário de Estado de Saúde.

REDUÇÃO DOS CASOS

Na última sexta-feira (30) a SES divulgou a 41ª edição do Mapa de Risco da Covid-19 e mostrou que o Rio de Janeiro teve 27% de redução no número de óbitos pela Covid-19. De acordo com o Governo do Estado as internações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) caíram 18% na comparação entre as semanas epidemiológicas 28 (de 11 a 17 de julho) com a 26 (27 de junho a 03 de julho) de 2021; e as taxas de ocupação de leitos no estado estão em patamares estáveis: 56% para leitos de UTI e 35% para leitos de enfermaria.