Governo do Estado cria programa para a retomada gradual das atividades turísticas

O Governo do Estado lançou no sábado (06/06) o programa “Rio de Janeiro Turismo Consciente”, que vai auxiliar na retomada gradual das atividades turísticas no estado durante a pandemia da Covid-19. O selo – elaborado pela Secretaria de Turismo, em parceria com a Secretaria de Saúde – orienta empresas do setor a adotar em suas rotinas as recomendações sanitárias do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS).

– Na sexta-feira (05/06), publicamos no Diário Oficial o decreto que vai revitalizar novamente o turismo no Estado do Rio de Janeiro. Com o selo, o turista fica informado sobre os serviços turísticos que estão seguindo as regras para evitar a propagação do novo coronavírus – ressaltou o governador Wilson Witzel.

Os prestadores de serviços turísticos devem se cadastrar no site www.turismoconscienterj.com.br para ter acesso ao manual “10 Mandamentos para o Turismo Consciente”, onde há os critérios para obter o selo. Os estabelecimentos interessados devem se cadastrar, atestando, por autodeclaração, que se comprometem a cumprir todos os critérios estipulados. A ideia é ter disponível, no site, informações rápidas e diretas para que o público consumidor identifique, em cada localidade, quais prestadores de serviços turísticos estão, rigorosamente, cumprindo as regras impostas.

Entre os critérios para a obtenção do selo estão a obrigatoriedade do distanciamento social de, no mínimo, 1 metro; uso de equipamentos de proteção individual; cumprimento de regras de higiene pessoal, tanto por parte dos profissionais quantos de clientes; e limpeza e higienização de ambientes. A capacitação dos profissionais para o cumprimento dos protocolos sanitários e a vigilância na saúde dos funcionários, por meio de testagens periódicas, são outros itens fundamentais a serem cumpridos.

Será obrigatório, ainda, prestar informações aos clientes sobre a importância das regras que estão sendo seguidas; o uso de tecnologias que dispensem aproximação ou contato físico; e o controle de qualidade, para que atender às regras específicas de cada uma das atividades exploradas.

– Criamos o selo “Rio de Janeiro Turismo Consciente” para que todos que gravitem em torno desse setor possam entrar no site e atestar, por autodeclaração, que vão cumprir rigorosamente todos os protocolos. Aqueles que realizarem esse procedimento vão receber o selo informando: “eu sou uma empresa consciente e estou apto a receber visitantes – explicou o secretário de Turismo, Otavio Leite.

Parceiros

Os critérios necessários para a obtenção do selo e a logística da certificação foram elaborados em parceria com a Associação Carioca de Turismo de Aventura; Associação Brasileira das Agências de Viagens; Associação Brasileira das Empresas Organizadoras de Eventos RJ; Associação Brasileira de Meios de Hospedagens RJ; Associação Brasileira de Bares e Restaurantes RJ; Associação Nacional de Transportes Turísticos; Associação dos Promotores de Eventos do Setor de Entretenimento e Afins; Federação de Convention & Visitors Bureau do Estado do RJ; Fórum dos Secretários Municipais de Turismo do Estado do RJ; Instituto Estadual do Ambiente; Instâncias de Governança Regionais RJ; Liga Independente dos Guias de Turismo/RJ, HOTÉIS RIO; Rio Convention & Visitors Bureau; Associação de Cama e Café e Albergues do Estado do Rio de Janeiro – Rio Host; Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio – SINDRIO; Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas; e Sebrae RJ.