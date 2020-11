Governo do Estado anuncia concurso para a Polícia Civil

O governador em exercício Cláudio Castro e o secretário de Polícia Civil, Allan Turnowski, anunciaram ontem, durante uma live, a abertura de concurso público para a Polícia Civil. A autorização para o concurso, que acontece no primeiro semestre de 2021, será publicada no Diário Oficial de hoje. Serão 864 vagas para os mais diversos cargos: perito legista (54 vagas), inspetor de polícia (597), técnico policial de necropsia (16), auxiliar policial de Necropsia (12), delegado (47), perito criminal (20) e investigador policial (118). Os cargos terão exigência para os níveis superior, médio e fundamental.

Cláudio Castro ressaltou a importância da Polícia Civil para a sociedade e destacou que o investimento na Segurança Pública é prioridade para o Estado.

“Vamos reforçar o quadro da Polícia Civil e reduzir o déficit de 4 mil agentes. Atualmente, a instituição conta com 8.300 homens e mulheres, que realizam o trabalho com afinco. Desde o ano passado, quando criamos a Secretaria de Polícia Civil e a Secretaria de Polícia Militar, os índices de criminalidade vem reduzindo. A abertura desse concurso é possível devido ao nosso controle de gastos. Estamos investindo o dinheiro da população naquilo que é importante”, afirmou.

A realização do concurso da Polícia Civil está de acordo com as regras do Regime de Recuperação Fiscal. Na primeira etapa, serão convocados 73 aprovados. Até 2022, serão chamados os outros selecionados, conforme disponibilidade de vagas.