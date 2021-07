Governo do Estado adere a campanha de castração e doação de ração para cães e gatos

A partir desta quinta-feira (15/07, o Governo do Estado do Rio de Janeiro entra na campanha de castração e doação de ração para cães e gatos realizada pelo projeto Rio Eco Pets. Até o fim do ano, a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento e o RioSolidario participam da ação, que vai arrecadar tampinhas e óleo de cozinha para reciclagem. O valor da venda dos materiais será destinado aos abrigos e protetores de animais cadastrados pelo instituto.

“Proteger o ambiente e os animais é uma missão de todos nós. A causa animal é um tema que vem sendo defendida pelo Governo do Estado. Só neste ano, sancionamos a lei que cassa empresas que provocarem maus-tratos a animais, outra proibindo a realização de corrida de cachorros e também uma que não permite a aplicação de tatuagens e piercings em animais domésticos e silvestres”, afirmou o governador Cláudio Castro.

Segundo a primeira-dama e presidente de honra do RioSolidario, Analine Castro, a ONG vai instalar pontos de coleta dos materiais em órgãos e secretarias estaduais. A ideia é conscientizar prefeituras e instituições cadastradas pelo RioSolidario sobre a importância da campanha.

O secretário de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Marcelo Queiroz, destacou que o projeto Rio Eco Pets é referência entre os protetores de animais. “Essa é mais uma campanha que abraçamos por meio da Subsecretaria de Proteção e Bem-Estar Animal (RJPet), que além de realizar ações de incentivo à adoção, realiza a prevenção e erradicação de doenças. Vamos continuar a proteger os nossos cães e gatos, os nossos animais”, explicou o secretário.