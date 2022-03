Governo da segunda maior cidade da Ucrânia é atacada por míssil russo

Na manhã desta terça-feira (01), um míssil atingiu um prédio do governo regional, na segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv. Várias explosões foram registradas por vídeos. O ataque aconteceu no sexto dia de invasão da Rússia ao país da Ucrânia.

A explosão aconteceu por volta das 8h do horário local, madrugada e o toque de recolher havia terminado duas horas antes. Ao menos dez pessoas morreram, e 35 ficaram feridas com os ataques russos. As informações são de acordo com com o assessor do Ministério do Interior da Ucrânia, Anton Herashchenko.

Reunião termina sem acordo

A reunião entre Rússia e Ucrânia realizada nesta segunda-feira (28), em Belarus terminou sem avançar para o fim da guerra entre os dois países. Após cinco horas de conversas, representantes dos dois países concordaram em marcar uma segunda data para reuniões após voltarem a suas capitais para discutir os principais pontos do encontro.