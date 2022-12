Governo corta o dinheiro e INSS deve paralisar atividades

Fechamento de agências, suspensão de perícias, atrasos em pagamentos do INSS (Instituto Nacional da Seguridade Social) e interrupção de contratos com terceirizados. Estas são as consequências do que pode estar por vir, caso se concretize o alerta sobre a falta de recursos da Autarquia responsável pela aposentadoria de milhares de brasileiros.

Um ofício, enviado ao secretário de Orçamento Federal do Ministério da Economia, Ariosto Antunes Culau, indica que o INSS deve paralisar suas atividades a partir desta quarta-feira (7), porque está faltando dinheiro.

De acordo com o documento – que uma reportagem da CNN Brasil teve acesso – “a falta dos recursos causará grave prejuízo ao funcionamento desta Autarquia, ocasionando suspensões de contratos a partir da próxima quarta-feira, dia 07/12/2022, bem como deslocamentos de servidores de forma imediata, impactando, consequentemente, no atendimento à população e na prestação dos serviços essenciais do INSS”.

Intitulando-se “impacto das restrições orçamentárias no âmbito do INSS” – ainda segundo a CNN -, o ofício foi assinado pelo presidente do Instituto, Guilherme Gastaldello, e encaminhado à Secretaria de Orçamento.

Fim do mundo

Há, atualmente, cerca de 18 mil servidores trabalhando no INSS. Entre funcionários ouvidos pela reportagem da CNN, o cenário é relatado como “fim do mundo” ou um shutdown – termo que, em inglês, significa “desligar”. O cenário assusta diversos órgãos públicos que, neste fim de ano, poderão ter seus recursos bloqueados, de acordo com um recente anúncio do Ministério da Economia.

Vale lembrar que são recorrentes os pedidos de recomposições orçamentárias do INSS, que chegou a alertar para a dificuldade, até mesmo, de realizar pagamentos de aposentadorias em dezembro.

Os apelos, entretanto, não surtiram resultado.

No ofício, Gastaldello afirma, também, que, apesar dos esforços do Instituto e da parceria com o Ministério do Trabalho, que – nas palavras do presidente do INSS, Guilherme Serrano -, “auxiliou com o orçamento, enquanto foi possível”. Segundo ele, o órgão adotará medidas de “caráter emergencial”.

Além dos bloqueios, ele destaca que a mudança de cenário se deve também à “informação de que as demandas de créditos suplementares não serão atendidas em razão do cenário restritivo resultante da avaliação de receitas e despesas primárias do 5º bimestre”.