Governo compra mais 100 milhões de doses da Pfizer

O Governo Federal anunciou a compra de 100 milhões de doses adicionais da vacina Pfizer/BioNTech. A previsão é de que os imunizantes cheguem ao país entre setembro e dezembro de 2021. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira (14) pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

“O Ministério da Saúde tem feito um esforço para obter mais doses e assim imunizar a população brasileira. O objetivo do ministério é, até o fim do ano, ter esse público todo vacinado. Hoje assinamos o contrato com a Pfizer de mais 100 milhões de doses de vacina. Com esse esforço, temos a confiança que vamos conseguir atingir essa meta”, afirmou Queiroga.

O novo acordo com o laboratório garante um total de 200 milhões de doses de vacinas covid-19 até o fim do ano. Em março, a pasta já havia garantido a aquisição de 100 milhões de doses da Pfizer/BioNTech. Esses imunizantes começaram a ser entregues ao país em abril.

“Estamos muito felizes em celebrar esse acordo adicional e, assim, ampliar nosso apoio à imunização de milhões de brasileiros”, ressaltou a presidente da Pfizer Brasil, Marta Díez.