Governo bloqueia R$ 328,5 milhões de universidades federais

Foi confirmado o bloqueio de R$ 328,5 milhões de recursos do Ministério da Educação destinados às universidades federais. O contingenciamento está no decreto da última sexta-feira, 30 de setembro, editado pelo Planalto. A medida coloca em risco todas as instituições.

Esse valor, somado ao montante que já havia sido bloqueado ao longo do ano, totaliza R$ 763 milhões retirados das universidades federais no orçamento aprovado de 2022. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), busca reverter tais bloqueios.

As instituições federais de ensino terão que gastar menos do que menos 5,8% nos limites de movimentação e empenho, até dezembro deste ano. Na prática, a norma limita novos gastos de universidades, institutos federais e outros órgãos

Nos institutos da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, o prejuízo chega a R$ 300 milhões. Foram congelados R$ 147 milhões agora e outros R$ 153 milhões foram cortados em junho. O Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional (Conif), lamentou os cortes enfatizando a perda que o aluno terá.

O desafio das Universidades

Em Niterói, a Universidade Federal Fluminense em Niterói, se manifestou este ano, por meio de uma nota oficial, sobre essas perdas significativas na educação federal: “os severos cortes e bloqueios orçamentários nos últimos anos, têm impactado todas as áreas da universidade, como ensino, pesquisa, extensão, assistência estudantil e desenvolvimento institucional. O bloquieo no primeiro semestre representou 27 milhões de Reais no orçamento da universidade, o que comprometeu todas as atividades da nossa universidade e merecem a nossa profunda preocupação.”

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) comunicou ontem (05), que sofreu mais um bloqueio na verba de custeio. A maior universidade federal do Brasil, tem o melhor curso de Engenharia Naval e Oceânica das Américas e conta, hoje, com 172 cursos presenciais de graduação, 4 de graduação a distância, 315 de especialização, 224 programas de pós-graduação (mestrado, doutorado e pós-doutorado) e mais de 1.500 projetos de extensão. Mas tamanha grandeza passa é imperceptível para o governo. Este ano com o corte de 14,5%, cerca de R$ 23 milhões, serviços básicos como limpeza, energia e água, seriam dispensados.

Estudantes se mobilizam

A União Nacional dos Estudantes realizará do dia 10 ao dia 17 de outubro plenárias nas universidades e institutos federais. E no dia 18, convoca para o “Dia Nacional de Mobilização” em defesa das instiuições de ensino.