Governo anuncia redução de 10% na alíquota de importação de produtos

O governo federal anunciou na noite desta segunda-feira (23) a redução em 10% da alíquota do imposto de importação sobre vários produtos. A medida afetará produtos como feijão, carne, massas, biscoitos, arroz e materiais de construção, dentre outros itens. De acordo com o Ministério da Economia, o objetivo é reduzir os impactos deixados pela pandemia e da guerra entre a Rússia e Ucrânia sobre os preços de insumos do setor produtivo.

Ao todo 6.195 produtos, quase todos os bens importados, terão redução no imposto. A medida foi divulgada depois de uma entrevista coletiva da equipe econômica do ministério. A redução se soma a outra, também de 10%, em novembro de 2021.

“A medida de hoje, somada à redução de 10% já realizada no ano passado, aproxima o nível tarifário brasileiro da média internacional e, em especial, dos países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)”, afirmou o secretário de Comércio Exterior do ministério, Lucas Ferraz. A vigência desta medida tem prazo determinado e deve vigorar até o final de 2023.

De acordo com a equipe econômica do governo, a medida vai provocar impactos acumulados de R$ 533,1 bilhões de incremento no Produto Interno Bruto (PIB, soma de todos os bens e serviços produzidos no país), de R$ 376,8 bilhões em investimentos, de R$ 758,4 bilhões em aumento das importações e de R$ 676,1 bilhões de acréscimo nas exportações.

Os incrementos, em se confirmando, resultarão em R$ 1,434 trilhão de crescimento na corrente de comércio exterior (soma de importações e exportações), além de redução do nível geral de preços na economia.