Governo anuncia novos comandantes das Forças Armadas

Os novos chefes das Forças Armadas foram anunciados hoje (31) pelo novo ministro da Defesa, o general Walter Souza Braga Netto. São eles: general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, no Exército; o almirante de esquadra Almir Garnier Santos, na Marinha; e tenente-brigadeiro do ar Carlos de Almeida Batista Junior, na Aeronáutica.

O anúncio foi feito em uma coletiva de imprensa realizada em Brasília na tarde de hoje (31), no qual Braga Netto disse que os três escolhidos terão a missão de liderar os seus subordinados para a conquista dos seus objetivos estratégicos militares do Brasil. “Eu quero destacar que o desafio que o país enfrenta neste momento é o combate ao Covid-19. Todo o governo federal e os poderes da República têm mobilizado seus esforços e energias para os enfrentamentos dos impactos dessa epidemia”, afirmou.

Ele afirmou que as Forças Armadas são fatores de integração nacional e que vêm contribuindo diuturnamente com a operação Covid-19 por meio de inúmeras atividades, como transporte de EPIs e oxigênio, assim como o traslado de pacientes entre Estados, como o ocorrido na evacuação de pacientes em Manaus, no Amazonas. Ele destacou ainda a participação dos militares nas ações de vacinação de povos indígenas que moram em áreas remotas do país.

Ainda seu discurso ele afirmou que “os militares não faltaram no passado e não faltarão sempre que o país precisar”. Contudo, ressaltou que as três armas têm como dever se manter fiéis às suas missões constitucionais de defender a pátria, garantindo a existência dos poderes constitucionais e das liberdades democráticas.