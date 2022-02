Governo anuncia na Firjan investimentos de R$ 120 milhões em distritos industriais

A primeira reunião do Conselho de Representantes da Firjan e do Conselho de Administração CIRJ, no dia 1 de fevereiro, contou com a presença do governador do Rio e parte de seu secretariado. No encontro, Cláudio Castro anunciou que lançará em breve o programa de recuperação dos Distritos Industriais fluminenses, pleito antigo da federação. Serão investimentos na ordem de R$ 120 milhões em obras de infraestrutura, incluindo pavimentação, acesso rodoviário e saneamento em áreas da Codin, além dos distritos administrados por municípios e nos futuros locais a serem instalados, como em Areal e em Tanguá.

O presidente da federação, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, destacou a interlocução do governador junto aos principais pleitos tanto dos empresários quanto da sociedade, como a conquista na alteração da modelagem do edital de concessão do aeroporto Santos Dumont.

Também presente no encontro, o diretor executivo do CIRJ e presidente do Conselho Empresarial de Infraestrutura da Firjan, Mauro Viegas, ressaltou alguns pleitos do setor industrial que constam do documento “Rio Canteiro de Obras”, elaborado em 2021. Conforme Viegas, a atuação do governo do estado é fundamental para dar andamento nas obras estruturantes de infraestrutura como a adequação dos distritos industriais, a implantação do anel viário de Campos Elíseos (Duque de Caxias) e da rodovia Transbaixada, além de obras já contempladas pelo Pacto RJ, como o acesso às indústrias do Cluster Automotivo, no Sul fluminense; a retomada da obra da Ponte de Integração, entre São João da Barra e São Francisco do Itabapoana, no Norte fluminense.