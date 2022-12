Governadora do Ceará será nova secretária executiva do MEC

Painel –

Escolhido para assumir o Ministério da Educação a partir de 1º de janeiro, Camilo Santana anunciou ontem (27) que, em sua gestão, a atual governadora do Ceará, Izolda Cela, ocupará o segundo posto mais importante da pasta, a secretaria executiva.

“Trabalharemos juntos para recuperarmos o tempo perdido, sobretudo na educação básica”, escreveu Santana em sua conta pessoal no Twitter, prometendo “muito diálogo com estados e municípios” e a “retomada dos investimentos” públicos em educação.

Psicóloga formada pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Maria Izolda Cela de Arruda Coelho é mestre em gestão e avaliação da educação pública e especialista em gestão pública. Seu nome chegou a ser cotado para comandar o ministério, mas o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva acabou optando pelo também petista Camilo Santana.

Ex-secretária de Educação de Sobral (2004/2006), Izolda é apontada como uma das pessoas por trás dos bons resultados acadêmicos alcançados pelos alunos das escolas municipais em avaliações que medem a qualidade do aprendizado nacional, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Isso lhe permitiu alçar outros voos, tornando-se secretária estadual de Educação (2007/2014) e vice-governadora entre 2015 e março de 2022, quando o então governador Camilo Santana (PT) deixou o cargo para disputar uma vaga no Senado (para a qual foi eleito) e Izolda Cela tornou-se a primeira mulher a governar o Ceará.

Izolda também usou sua conta pessoal no microblog para tornar público que aceitou o convite de Santana.

“Informo que aceitei, com muita honra, o convite do ministro Camilo Santana para ser secretária-executiva do Ministério da Educação (MEC). Trabalharemos com empenho e compromisso para a melhoria da educação do Brasil”, escreveu Izolda, que continua cumprindo agenda como governadora – segunda-feira (26), ela sancionou a criação do Programa Estadual Escolas da Cultura, de formação e de profissionalização nos campos das artes e da cultura no Ceará, ofertando cursos livres e profissionalizantes de nível básico e médio e promovendo espaços para formação técnica.

Simone Tebet fica no Planejamento

Finalmente ontem a ainda senadora Simone Tebet aceitou ocupar o Ministério do Planejamento e junto do futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comprometeu-se a bom relacionamento, apesar das divergências de posições na área da economia.

Os dois acertaram este bom relacionamento embora sejam potenciais candidatos à sucessão de Lula em 2026.

Anteriormente Simone Tebet pleiteava o Ministério do Desenvolvimento Social, encarregado do projeto”Auxilio Brasil”, mesmo sabendo que ele seja a marca dos projetos políticos do PT, como gestor do Bolsa Família que consagrou Lula.

Posteriormente Lula admitiu nomeá-la para o Ministério do Meio Ambiente, prometido para Marina Silva. A ex-senadora acreana, que já concorreu, não abriu e foi indicada para o cargo a ser criado de “Autoridade Climática”, mas não aceitou a composição proposta. Para ela este setor seria um órgão técnico subordinado ao Ministério.

O IMPASSE

Ainda envolto na necessidade de indicar outros ministros para completar a sua equipe, Lula decidiu pela indicação para o Ministério do Planejamento, convidando a direção do PT e o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para o encontro ontem realizado em Brasília, para “fumar o cachimbo da paz”, face as divergências entre os dois na área da economia.

Mas o novo Ministério não cuidará das Parcerias Públicas -Privadas e nem comandará os bancos federais.

CAMINHO DE BOLSONARO

Mantendo-se em silêncio e sendo acusado por não atuar para conter as ameaças de grupos radicais, a ele ligados, o presidente está certo de contar ainda com forte liderança na maioria dos estados brasileiros.

Mesmo sendo alvo de pesquisas desmerecendo o seu governo, ele formou um grande patrimônio eleitoral, elegendo governadores, senadores e deputados, habilitando o bolsonarismo para a disputa nas eleições municipais de 2024.

Não fala se voltará a disputar o mandato presidencial, mesmo com o anúncio de que Lula não disputará a reeleição.

O grupo lulista poderá estar dividido, pois já são considerados pretendentes à disputa, Geraldo Alckmin, Simone Tebet e Fernando Haddad , além de ex-governadores que possam evoluir na ocupação de cargos de ministros.

AMAURY ANDRADE DEIXA A MARCA DE EMPREENDEDOR

Ele foi um empreendedor com a grandeza do seu sogro, o criador da “1001”.

Seu talento já se revelava quando cumpriu, na Secretaria de Energia, na gestão de Heleno Nunes.

Já atuando na hoje CCR, foi o responsável pela implantação do estaleiro Cantiere, para produzir as novas barcas e catamarãs.

Jelson Antunes confessou para “A Tribuna” que chegou a se opôr ao domínio da companhia das Barcas.

Com sua esposa, criou uma empresa de um turismo. Quando da venda da empresa de barcas assumiu o antigo estaleiro, conhecido como estaleiro da Cantareira. Chegou a promover eventos e até manteve um restaurante. Na foto do arquivo de “A Tribuna”, Amaury explica ao então vice-prefeito Axel Grael, os projetos de expansão da empresa, no momento da inauguração do estaleiro na Barão do Amazonas (Ponta da Areia).

Curioso

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e a futura ministra da Cultura, Margareth Menezes, durante anúncio de novos ministros que comporão o governo.

Há dias foram reveladas uma série de graves irregularidades envolvendo empresas e ONGs da futura ministra da Cultura Margareth Menezes. A dívida com o fisco passa de R$ 1 milhão.

Já a futura ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, foi condenada por improbidade administrativa em 2019 quando era perfeita de Olinda (PE).árias irregularidades em licitações levaram a Justiça determinar a suspensão dos seus direitos políticos por seis anos e multa equivalente a cinco vezes o seu salário de prefeita. O processo está em vigor.

Fuga

Muitos moradores de Itacoatiara alugaram suas casas até depois do Carnaval e se mandaram.

Fugiram da tradicional invasão de banhistas nos fins de semana de verão que tornam aquele paraíso num inferno.